Villa Regina amplió el sector de kinesiología y fisioterapia del hospital público

El Hospital Área Programa de Villa Regina inauguró la ampliación del sector de Kinesiología y Fisioterapia. El acto fue encabezado por el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis.

El nuevo sector funciona en el anexo del Servicio de Internación Domiciliaria (SID), ubicado sobre calle Ranqueles 1093, y cuenta con gabinetes individuales, un área destinada a la rehabilitación, además de aparatología de última generación.

Durante la inauguración, Thalasselis destacó: «este proyecto de salud es el resultado directo de una ejemplar articulación y labor cooperativa interinstitucional».

El nuevo espacio de Kinesiología y Fisioterapia funciona en el anexo del SID. Crédito: Gobierno de Río Negro.

La ampliación se realizó mediante un trabajo articulado entre el hospital, la Fundación Vivir -quienes brindan servicios de Oncología y de Internación Domiciliaria- y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), instituciones que colaboraron con aportes para el desarrollo del proyecto.

El servicio estará a cargo de tres kinesiólogas pertenecientes a la planta del hospital público. Según se informó, la incorporación del nuevo espacio permitirá absorber una mayor demanda de atención, descentralizar prestaciones y mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos de rehabilitación.

El director del Hospital, Pablo Suárez, señaló que la apertura representa «una conquista colectiva» para la región y agradeció el acompañamiento de autoridades provinciales, municipales y vecinos que participaron del acto.