Neymar se burló del matemático que había pronosticado la eliminación de Brasil ante Japón en el Mundial 2026

Neymar no sumó minutos en la agónica victoria de Brasil ante Japón por los 16avos del Mundial 2026. (Foto: AP)

Brasil sufrió más de la cuenta, pero terminó remontando sobre el final ante Japón y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque no ingresó en la victoria por 2-1 en Houston, Neymar igualmente fue protagonista después del partido y aprovechó el resultado para responderle a Joachim Klement, el matemático que había anticipado una sorpresiva eliminación del conjunto de Carlo Ancelotti.

A través de sus redes sociales, el astro brasileño publicó un mensaje dirigido al especialista que en los últimos días había ganado notoriedad por una predicción que se volvió viral en Brasil. «Sr. Joachim Klement… por favor inténtelo la próxima Copa«, escribió Neymar en su cuenta de X.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Klement desarrolló un modelo estadístico propio para proyectar resultados mundialistas y ganó reconocimiento luego de acertar a los campeones de las últimas tres ediciones. Según explicó tiempo atrás, comenzó a trabajar sobre este sistema después del Mundial de Brasil 2014, cuando le llamó la atención que muchos análisis previos descartaran una consagración europea en Sudamérica y finalmente Alemania terminara levantando el trofeo.

Su método volvió a acertar con Francia en 2018 y con Argentina en 2022, lo que hizo que sus proyecciones para esta edición generaran expectativa. Para el Mundial 2026, el matemático había pronosticado que el campeón sería Países Bajos y que una de las grandes sorpresas del cuadro sería justamente una victoria de Japón sobre Brasil en los 16avos de final.

Al explicar esa predicción, Klement argumentó que el seleccionado asiático llegaba en un gran momento: recordó su triunfo ante Alemania en Qatar 2022, una victoria amistosa sobre Brasil en octubre de 2025 y otros resultados recientes ante selecciones europeas.

Dentro de ese mismo escenario proyectado por el modelo, Argentina aparecía como la única selección sudamericana capaz de alcanzar los cuartos de final, instancia en la que sería eliminada por Portugal. Sin embargo, esa posibilidad ya quedó descartada: los portugueses finalizaron segundos en su grupo y solo podrían cruzarse con la Albiceleste en una hipotética final.