Se agrave el caso Adorni: revelan audios comprometedores y el uso de tarjetas de funcionarios para gastos personales

El horizonte judicial de Manuel Adorni se oscureció drásticamente en los últimos días tras su reciente desvinculación del gobierno de Javier Milei. El exfuncionario, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y diversas inconsistencias en su patrimonio, enfrenta ahora nuevas revelaciones que fueron presentadas ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, las cuales ponen en tela de juicio tanto su proceder frente a la investigación judicial como sus métodos de consumo personal.

El primero de los elementos que salió a la luz consiste en una serie de audios que el ex funcionario envió a Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en su casa del Country de Indio Cuá, ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz.

Desde que trascendió la causa, durante más de un mes existieron intentos de acercamiento por parte de Adorni hacia el contratista, previos a su citación para declarar ante la Justicia. El objetivo habría sido ofrecer «soporte» y asistencia al testigo para lograr algún beneficio en su declaración.

En el audio, difundido por el programa televisivo de Eduardo Feinmann y replicado por el medio Infobae, se escucha a Adorni decir: “Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos”.

En esa misma comunicación, Adorni intentó cambiar el eje de la conversación hacia problemas técnicos menores en su propiedad, mencionando fallas en una térmica externa y en el sistema de la bomba de la pileta, bajo el pretexto de estar «desesperado» por la solución, maniobra que no logró ocultar el propósito central de la comunicación.

A pesar de los intentos de acercamiento, Tabar se negó a seguir las directivas del ex funcionario y prestó testimonio ante el fiscal Pollicita, complicándolo seriamente al detallar que las refacciones en la casa de campo tuvieron un costo de 245.000 dólares, los cuales fueron abonados en efectivo y «en negro».

Adorni usaba tarjetas de créditos a funcionarios y luego les devolvía en efectivo

La situación de Adorni se agravó este lunes en Comodoro Py tras las declaraciones de Laura Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales. Según informó Noticias Argetinas, la funcionaria ratificó ante el fiscal que le prestó su tarjeta de crédito personal al ex jefe de Gabinete para que este pudiera concretar la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8. La operación, realizada en agosto de 2025, alcanzó un valor de $2.184.999.

Si bien Schiuma declaró ante los investigadores que, tras la transacción, Adorni le devolvió el dinero en efectivo, el hecho se suma a una serie de irregularidades que se encuentran bajo la lupa judicial.

La investigación de Pollicita apunta precisamente a detectar consumos millonarios y deudas que, según los registros, superaban ampliamente los ingresos declarados por el ex funcionario durante el ejercicio de su gestión pública.

El uso de tarjetas ajenas no parece haber sido una práctica aislada. La Justicia también logró detectar que Adorni utilizó las tarjetas de crédito de Luis Enrique Aluju, otro empleado de la Vocería Presidencial, para la adquisición de dos proyectores Epson destinados a videojuegos. En este caso, cada unidad tenía un valor de $1.831.795, lo que implica una erogación total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento personal.

Estos nuevos hallazgos ocurren en un clima de alta tensión política para el oficialismo. Este domingo a la noche, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo fuertemente luego de que se anuncie que Diego Santilli ocupará su lugar en la Jefatura de Gabinete.

“Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. ¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? No se puede condenar a un hombre inocente», cuestionó.