Nicolás Mazzola: «El retiro del fútbol se dio primero, lo del básquet vino después»

La noticia recorrió todos los portales deportivos y se viralizó en las redes sociales. «Nicolás Mazzola se retiró del fútbol para jugar al básquet», rezaron algunos títulos. No fue estrictamente así pero hay bastante de cierto.

El delantero de 36 años decidió dejar el fútbol después de la última temporada de Sol de Mayo en el Federal A el año pasado y ahora le surgió la chance de sumarse al plantel del básquet, también en el club de su Viedma natal.

«La decisión de ponerle punto final a mi carrera surgió en el último partido del Federal A. Es algo que venía manejando hace años igual. Yo quería cerrar mi carrera donde la empecé, en Sol de Mayo. Mi idea siempre fue volver a casa, jugar un año o dos y ponerle punto final. Sentía que este era el momento, en diciembre ya había tomado la decisión pero no lo había comunicado», expresó el jugador en «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Veníamos de dos años complicados en el club, en cuanto ala lucha ahí en la parte de abajo de la tabla, eso también genera un desgaste, más allá del amor que uno tiene por el club. Cumplimos el objetivo que era mantenerse en la categoría», continuó.

«Físicamente estoy todavía en condiciones de competir pero siempre dije que quería ser yo el que deja el fútbol y no que el fútbol me deje a mí, estoy tranquilo con la decisión que tomé», agregó.

Sobre el balance de su carrera, repasó: «Logré cosas que ni soñándolo pensé que iban a hacerse realidad. Yo tenía 14 años cuando me fui de casa diciendo que quería ser futbolista y el sacrificio, las ganas, la resiliencia, hicieron que haga una carrera de la cual hoy totalmente orgulloso y satisfecho. Conocí lugares y personas increíbles».

«Algo que me da tranquilidad y que me llena es que en cada club donde estuve dejé una huella. No hablo solo de lo deportivo, en algunos clubes me tocó estar mejor que en otros clubes porque así es el fútbol. Pero en todos los clubes me fui con amigos«, añadió.

En el comienzo de su carrera, Mazzola vistió la camiseta de la Selección Argentina y jugó el Sudamericano y el Mundial en la categoría Sub 17, dirigido por Hugo Tocalli.

«Eso que me tocó vivir a mí en la Selección es algo de lo más lindo que me dio este deporte. Ponerme la camiseta de la selección argentina, viajar con la delegación jugar un sudamericano y un mundial, fue un sueño», destacó.

Nicolás Mazzola y la chance de jugar al básquet en Sol de Mayo

El jugador aclaró que no dejó el fútbol para jugar al básquet sino que la posibilidad surgió un tiempo después de que se haga efectivo su retiro.

«La decisión de dejar el fútbol era una cosa y el básquet es otra. Yo soy un loco del básquet, me encanta. De chico acá en Sol de Mayo hacía los dos deportes«, reveló.

«Conozco a los chicos del plantel, tengo amigos jugando. Quería empezar a moverme después de un par de meses y me dijeron si quería arrancar a entrenar con ellos. Hice la pretemporada y una cosa llevó a la otra. Me gusta competir y me pregunté por qué no. Lo hago desde otro lugar, sin pretensiones ni presiones, voy a acompañar y si me dan un lugarcito, sean los minutos que sean, para mí sería un sueño cumplido», aseguró.

«Sol tiene un equipo espectacular. Además de buenos pibes son unos jugadores impresionantes. El básquet cambió mucho y ellos han tenido la paciencia de explicarme sistemas y cosas nuevas», valoró Mazzola.