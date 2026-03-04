Nico Varrone y Matthia Colnaghi, los argentinos que correrán en F2 y F3: días y horarios en el GP de Australia

Este fin de semana, habrá triple protagonismo albiceleste en Australia. Además de Franco Colapinto, quienes también tendrán acción en el circuito Albert Park serán Nicolás Varrone y Matthia Colnaghi. Por primera vez, tres argentinos correrán en las categorías de elite de la FIA.

Varrone, de 25 años, competirá esta temporada en Fórmula 2 para el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). El oriundo de Buenos Aires tiene esta oportunidad luego de un gran 2025, donde ganó las 24 horas de Le Mans.

Por otro lado, Colnaghi competirá en Fórmula 3. El piloto de 17 años nació en Monza, Italia, pero se nacionalizó argentino y representa a la albiceleste por su madre, nacida en Chubut. En la temporada pasada, participó de la Fórmula 4, con destacables resultados.

La temporada de la Fórmula 2 tendrá 14 carreras a lo largo de la temporada. El formato de la categoría es: un entrenamiento libre, carrera Sprint y la carrera tradicional del domingo.

Cabe destacar que en ambas categorías solo se realiza una Qualy durante el fin de semana: para la Sprint se invierten las primeras diez posiciones (el piloto que clasifique primero saldrá décimo en la Sprint y el décimo saldrá primero).

En cambio, el calendario de la Fórmula 3 será más acotado, con 10 Grandes Premios a lo largo del año. La temporada finalizará el 13 de septiembre.

La próxima fecha donde volverán a correr la Fórmula 2 y 3 será el fin de semana del 12 de abril, en Bahréin. Debido al conflicto bélico, no están dadas las condiciones para correr allí y muy seguramente se cambiará la sede o se suspenderá este Gran Premio.

Toda la actividad de F2 y F3 se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Horarios de Varrone en el GP de Australia

Jueves 5 de marzo:

Práctica Libre 1 – 20:00

Viernes 6 de marzo:

Clasificación – 00:55

Sábado 7 de marzo:

Carrera Sprint (23 vueltas) – 00:10

Carrera principal (33 vueltas) – 21:25

Horarios de Colnaghi en el GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 18:50

Viernes 6 de marzo

Clasificación – 00:00

Carrera Sprint (20 vueltas) – 21:15

Sábado 7 de marzo