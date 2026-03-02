Ilusión por Colapinto: la Fórmula 1 ubica a Alpine como uno de los protagonistas de la nueva temporada

Franco Colapinto marcó el mejor registro de Alpine en la pretemporada en Bahréin y el último día fue el sexto más véloz.

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la Fórmula 1 ya está en marcha. Este jueves por la noche, en Australia, no comenzará una fecha más: será la primera vez que Franco Colapinto dispute una carrera inaugural, luego de completar los ensayos oficiales de pretemporada en Bahréin.

La expectativa no solo está puesta en el piloto argentino, sino también en Alpine, que llega a 2026 con renovadas ilusiones tras un cierre de 2025 para el olvido. Aquella recta final, en la que Colapinto y Pierre Gasly estuvieron lejos de los puntos, quedó atrás, y el nuevo A526 aparece como un verdadero punto de inflexión.

En ese contexto, la propia Fórmula 1 publicó un informe especial en el que posiciona al equipo francés como uno de los principales animadores del campeonato. Según el análisis, Alpine es candidato a ser “el mejor del resto”, solo por detrás de las cuatro grandes potencias: Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren.

El artículo lleva la firma del corresponsal especializado Lawrence Barretto, quien remarcó que Alpine sería “el equipo más fuerte al frente del mediocampo”, con Haas y Racing Bulls como sus principales rivales en la pelea por los puntos.

Las pruebas en Bahréin dejaron buenas sensaciones

El análisis se basó en los rendimientos observados durante los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, que dejaron señales muy positivas para la estructura con base en Enstone. “Alpine ha recibido la última versión del motor Mercedes, al igual que todos los clientes de las Flechas Plateadas para Melbourne. Haas le sigue de cerca y Racing Bulls podría no estar tan lejos, lo que anticipa una lucha muy reñida por la Q3 y los puntos en las primeras carreras”, señala el informe.

El artículo también destacó el riesgo asumido por Alpine al dejar de desarrollar el A525 hacia el final de 2025 para concentrar todos sus recursos en el nuevo monoplaza. “Fue una apuesta bastante grande, ya que terminar último en el Campeonato de Constructores implica recibir la menor cantidad de dinero en premios, además del impacto mental que genera estar fuera de ritmo”, subrayó Barretto.

Sin embargo, para la Fórmula 1, la decisión clave tomada en Enstone fue cerrar su programa de motores propios y pasar a utilizar unidades Mercedes, una medida definida como “un paso gigante para Alpine”.

Con cautela, pero sin esconder expectativas, el jefe del equipo, Steve Nielsen, dejó una frase que resume el momento: “En Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde estamos en el orden competitivo”, reconoció al cierre de la pretemporada en Medio Oriente.