Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi acompañan a Franco Colapinto en Bélgica

La representación argentina este fin de semana en Spa-Francorchamps (Bélgica) también recaerá sobre los pilotos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que afrontarán una nueva competencia en la Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente.

El bonaerense Varrone espera en Bélgica, sede del octavo compromiso de la temporada, poder traducir en resultados los buenos parciales logrados este año en su primer campenato dentro de la F2, telonera de la máxima.

El piloto del Van Amersfoort, de 24 años, viene de arribar 13° en Silverstone; una buena producción tras partir desde el fondo, luego de una mala clasificación el viernes. De mejorar en ese aspecto, Nico, que marcha 20° en el certamen con 14 puntos, estará para dar pelea.

Nico saldrá a pista mañana, a las 6:05 de nuestro país, para la única práctica libre. Luego, desde las 11, será el turno de clasificar. El sábado, a las 9:05, se disputará la carrera Sprint, mientras que el domingo, a partir de las 5:00, se desarrollará la carrera principal.

Colnaghi, por su parte, querrá seguir sumando experiencia y evolucionar paulatinamente en la FIA Fórmula 3, que desde mañana disputará en Spa la sexta fecha del año para la FIA Fórmula 3.

Si bien se trata de la primera temporada en la especialidad, el italo-argentino, piloto del MP Motorsport, afronta un año complicado en término de resultados, penando con problemas mecánicos y también con la lógica falta de experiencia.

El joven piloto de la academia Red Bull viene de ser 20° en la pasada competencia disputada en Silverstone; una carrera marcada por la alta degradación de los neumáticos y la notable pérdida de rendimiento de mitad de competencia en adelante.

Colnaghi, que marcha 26° en el campeonato con un punto, tendrá la práctica libre mañana a las 4:55 de nuestro país, y la prueba de clasificación más tarde, desde las 10:00. El sábado, la carrera Sprint se largará a las 5:00, en tanto que el domingo, la Feature Race tendrá lugar desde las 3:30 am.