Hermosa mañana, ¿verdad? Con la de Messi, Colapinto llegó a Spa y chicaneó a su compañera inglesa

@AlpineF1Team. El argentino fue el foco de atención en la mañana de Spa-Francorchamps.

«Yo estoy muy feliz, ¿y vos?». Si hay alguien que vive con intensidad y expresa fervientemente su fanatismo por la «Scaloneta», ese es Franco Colapinto.

El argentino arribó hoy a Spa-Francorchamps, sede este de fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, a puro festejo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final en la Copa del Mundo.

Luciendo la camiseta alternativa anterior al modelo actual, con la «10» de Lionel Messi en su dorsal, el pilarense se robó los focos de la prensa a raíz de lo acontecido ayer en el Mundial. Y, como no podía ser de otra forma, Franco aprovechó para hacer de las suyas…

«¡Buen día! ¿Feliz esta mañana?», le preguntó la «CM» de Alpine al argentino. A lo que respondió: «Yo muy feliz, ¿y tú?». Ante el silencio de su compañera, Colapinto, con sonrisa cómplice, la remató con el tradicional cantito: «Un minuto de silencio…».

El posteo del team francés mostró a Colapinto en primer plano besando la camiseta y con la descripción: «El tipo más feliz del paddock hoy».

El volante de Alpine comenzará su participación en Spa mañana, con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La actividad proseguirá el sábado, con el tercer ensayo y la prueba de clasificación, y culminará el domingo, con la competencia principal.