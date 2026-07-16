¡La fiesta por el triunfo de Argentina fue total! Buscate en los festejos de Neuquén, Roca, Bariloche, Viedma y Cutral Co
La Selección argentina le ganó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y todo el mundo salió a festejar el pase a final. Mirá las increíbles fotos capturadas en la región.
La Selección argentina venció a Inglaterra y el mundo entero se unió a los festejos. En Diario RÍO NEGRO salimos a las calles para retratar la alegría de la hinchada. Si celebraste en Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén o Cutral Co, ¡te invitamos a buscarte en estas increíbles fotos!
La celebración en Roca
La siguiente serie de imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Juan Thomes en la ciudad de Roca:
La celebración en Bariloche
En Bariloche no importó el frío y las calles se llenaron. Mirá las postales tomadas por el fotógrafo Chino Leiva:
La celebración en Viedma
En la capital rionegrina, se festejó de la siguiente manera. Mirá las fotos tomadas por Pablo Leguizamon.
La celebración en Neuquén
La celebración en Neuquén también fue multitudinaria. Mira las fotos capturadas por Emiliano Ortiz.
Los festejos en Cutral Co
Las fotos fueron publicadas por la Municipalidad de Cutral Co. Los hinchas rodearon al monumento de Lionel Messi, el 10 de nuestra Selección.
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