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¡La fiesta por el triunfo de Argentina fue total! Buscate en los festejos de Neuquén, Roca, Bariloche, Viedma y Cutral Co

La Selección argentina le ganó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y todo el mundo salió a festejar el pase a final. Mirá las increíbles fotos capturadas en la región.

Redacción

Por Redacción

La Selección argentina venció a Inglaterra y el mundo entero se unió a los festejos. En Diario RÍO NEGRO salimos a las calles para retratar la alegría de la hinchada. Si celebraste en Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén o Cutral Co, ¡te invitamos a buscarte en estas increíbles fotos!

La celebración en Roca

La siguiente serie de imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Juan Thomes en la ciudad de Roca:

Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes
Foto: Juan Thomes.

La celebración en Bariloche

En Bariloche no importó el frío y las calles se llenaron. Mirá las postales tomadas por el fotógrafo Chino Leiva:

Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva

La celebración en Viedma

En la capital rionegrina, se festejó de la siguiente manera. Mirá las fotos tomadas por Pablo Leguizamon.

Foto: Pablo Leguizamon.
Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.
Festejos Argentina en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

La celebración en Neuquén

La celebración en Neuquén también fue multitudinaria. Mira las fotos capturadas por Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz
Foto: Emiliano Ortiz.

Los festejos en Cutral Co

Las fotos fueron publicadas por la Municipalidad de Cutral Co. Los hinchas rodearon al monumento de Lionel Messi, el 10 de nuestra Selección.


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La Selección argentina venció a Inglaterra y el mundo entero se unió a los festejos. En Diario RÍO NEGRO salimos a las calles para retratar la alegría de la hinchada. Si celebraste en Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén o Cutral Co, ¡te invitamos a buscarte en estas increíbles fotos!

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