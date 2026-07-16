Cuántos autos pasan por los radares de Neuquén

De los diez radares digitales que funcionan en Neuquén, los que registran los ingresos a la ciudad son los que están ubicados sobre la vieja ruta 22 , en el tercer puente y en la avenida Raúl Alfonsín. En la avenida Leloir, los pórticos marcan la circulación hacia el microcentro y el flujo hacia el norte y el oeste en la ciudad. El día de mayor circulación de vehículos en la ciudad son los viernes y el pico de autos circulando por la capital en junio marcó 236.600 , según el registro de la secretaría de Modernización de la comuna.

La actualización de datos se hizo hoy en la página del municipio. El registro del mes pasado dio como resultado que por los puentes carreteros ingresaron diariamente 54.221 vehículos a la capital, el promedio más alto desde el verano. Los otros ingresos que se registran desde Río Negro son desde el tercer puente (15.767) y ya en el acceso norte el pórtico sobre ruta 7 o avenida Raúl Alfonsin, que marcó vehiculos por un total diario de 32.410.

Esa cifra incluye no solo a los vehículos que llegan desde el Parque Industrial, Centenario y la zona de Vaca Muerta, sino a los que ingresan por el tercer puente y fueron censados por ese pórtico y no se desvían hacia el oeste por la autovía norte, sino que buscan acceder al microcentro.

Los registros de circulación interna

Para medir la circulación, también están los radares internos: sobre la Riavitz o la zona del Observatorio astronómico en el Parque Norte, más de 7.977 autos son registrados como de ingreso al microcentro en el circuito vial que viene desde Alta Barda, Copol o el tránsito de la ruta 7.

Los pórticos sobre la avenida de cuatro tres vía de circulación en la doctor Ramón, determinaron para junio un flujo constante de 31.916 vehículos en dirección hacia el oeste y otros 33.110 patentes por dóia se registran en sentido contrario. Es la principal derivadora vial en la zona alta de la ciudad y la conexión con las vías rápidas hacia el oeste de Neuquén capital.

en día pico/junio 2026 236.600 autos diarios en circulación en Neuquén capital

En la zona del aeropuerto están ubicados los dispositivos que marcan el acceso desde la zona oeste a la ciudad. En junio marcaron un ingreso diario e 23.770 vehículos hacia el centro bancario y administrativo de Neuquén y una salida de 33.110, que incluye el flujo de vehículos que ingresa por los puentes carreteros y no se queda en la ciudad, sino que se dirige hacia Plottier o la cordillera.

En la avenida Olascoaga, en dirección hacia el río Limay, los radares marcaron la ruta de los vehículos hacia el paseo costero: unos 7.463 autos salen desde la zona sur de la ciudad a diario hacia el centro y norte de la capital, mientras que el regreso hacia la costa marcó una circulación vehicular de 6573 autos por día.