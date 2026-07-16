Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: la agenda de la titular del FMI en Neuquén

El Gobierno nacional ultima los detalles organizativos para la llegada de la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien cumplirá una intensa agenda de actividades oficiales en el país a finales de este mes. La visita de la economista búlgara, pautada para los días 27 y 28 de julio, combinará encuentros políticos de máxima relevancia en Capital Federal y una histórica recorrida técnica por un yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El martes pasado el Gobierno nacional comunicó la confirmación de la visita y fue uno de los temas centrales tratados bajo estricta reserva por la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada. En ese encuentro, que reunió a las principales espadas políticas y legislativas del Gobierno, se terminó de coordinar la logística de una visita clave para respaldar el rumbo del programa macroeconómico actual.

El cronograma de actividades de la titular del FMI en Buenos Aires

La actividad oficial de Georgieva en el país comenzará formalmente el lunes 27 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer término, la titular del organismo de crédito mantendrá una reunión bilateral y una audiencia privada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con el objetivo de repasar las metas del programa financiero vigente y analizar las próximas reformas estructurales que impulsa el oficialismo.

Luego de este encuentro, la directora del Fondo se trasladará al Palacio de Hacienda para concretar una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo. En esa instancia se prevé que los funcionarios repasen de manera detallada los avances fiscales de la gestión y evalúen el sendero macroeconómico diseñado para el segundo semestre del año.

Como cierre de su jornada en la Capital Federal, la economista ofrecerá por la tarde una disertación y charla magistral en el Palacio Libertad (antiguo CCK). La exposición se desarrollará ante un auditorio especialmente integrado por académicos, empresarios destacados y funcionarios públicos, sirviendo como antesala a su viaje al sur del país.

El martes 28 de julio, la directora del FMI se trasladará a la provincia de Neuquén para conocer de primera mano el desarrollo de los recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina. Se trata de un gesto político de enorme peso, dado que es la primera vez que la máxima autoridad del Fondo visita la formación hidrocaburífera.

Con información oficial y de Clarín.