Murió un camionero tras volcar en la rotonda de la Ruta 22, en el acceso a Choele Choel

En Choele Choel se registró un trágico siniestro vial que dejó como resultado una víctima fatal. Un chofer perdió el control de su camión y en la rotonda de la Ruta 22 que da acceso a la ciudad, volcó. El hombre murió al quedar atrapado dentro del vehículo.

Muerte en la rotonda de la Ruta 22

El grave incidente ocurrió este jueves 16 de julio cerca del mediodía. Según informaron fuentes oficiales, el camionero chocó contra una rotonda al no verla a tiempo, lo que le hizo perder el control. Aunque intentó estabilizar el vehículo, este terminó volcando de forma violenta.

Tras el vuelco, el camión quedó ruedas arriba y perdió toda su carga. El impacto afectó gravemente a la cabina, lo que provocó la muerte del conductor.

Durante varios minutos se registraron demoras en el tránsito. En el lugar trabajó personal policial e intervino el fiscal Daniel Zornitta que solicitó labores a la Brigada de Investigación y Criminalística con el fin de esclarecer cómo fue el siniestro. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.