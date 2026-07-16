Por qué Jude Bellingham agredió a Valentín Barco, tras la histórica victoria de Argentina en el Mundial 2026

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la gran final de la Copa del Mundo 2026, tras superar por 2 a 1 a Inglaterra, no estuvo exenta de focos de máxima tensión y polémica una vez consumado el silbatazo final en Atlanta. En medio de las celebraciones albicelestes sobre el césped, se registró un inesperado y violento cruce que involucró al mediocampista inglés Jude Bellingham y al lateral argentino Valentín Barco, quien recibió un golpe en la zona de la oreja por parte de la estrella del Real Madrid.

Aunque en un principio la agresión física pareció un arrebato aislado de frustración deportiva, tras la eliminación de Inglaterra, la posterior difusión de registros audiovisuales inéditos en las plataformas digitales permitió desentrañar el verdadero origen del conflicto entre Jude Bellingham y el «Colo» Barco.

Las nuevas cámaras del encuentro captaron una provocación directa por parte del exjugador de Boca durante los festejos del gol del empate de Enzo Fernández, un comportamiento que los futbolistas británicos asimilaron como una grave falta de respeto y que derivó en la posterior represalia.

Selección Argentina: el festejo desmedido del «Colo» Valentín Barco que desató la furia británica

El detonante de la discordia se produjo a los 40 minutos de la etapa complementaria, precisamente en el instante posterior al bombazo de media distancia con el que Enzo Fernández estableció el 1 a 1 transitorio que revivió las ilusiones del equipo conducido por Lionel Scaloni.

Al ver ingresar la pelota en la red de Jordan Pickford, el banco de suplentes argentino estalló y varios futbolistas corrieron a abrazar a los protagonistas en el terreno de juego. Sin embargo, las imágenes exponen que el «Colo» Valentín Barco, quien no sumó minutos en cancha y permaneció toda la jornada en el banco de relevos, adoptó una trayectoria singular en su festejo.

En lugar de agruparse con sus compañeros, el joven volante se dirigió directamente hacia la zona donde se encontraban los desahuciados futbolistas británicos, saltando y gritando la anotación a pocos metros de sus posiciones corporales.

Estoy en el piso, con razón lo queria cagar a trompadas medio plantel de inglaterra kaksksjs pic.twitter.com/Q3Sn44v1Yr — bigote (@Exbigote_) July 16, 2026

Esta actitud provocó la inmediata y airada reacción del experimentado zaguero del Manchester City, John Stones, quien no dudó en empujar con vehemencia al argentino para desplazarlo del área de conflicto antes de que el jugador regresara a los límites de la banca técnica. Este episodio caló hondo en el temperamento de Jude Bellingham, quien tomó nota del gesto descomedido de su colega y aguardó a la finalización del compromiso para ajustar cuentas en el plano verbal y físico.

Mundial 2026: el golpe de Jude Bellingham y la latente posibilidad de una sanción de oficio de la FIFA

Con el triunfo consumado en favor de la Selección Argentina, gracias al agónico cabezazo de Lautaro Martínez, los planteles iniciaron el desalojo de la cancha de juego, momento en el que se concretó el postergado cara a cara.

En ese marco, se observó a Jude Bellingham individualizar al defensor de la Albiceleste para propinarle un fuerte golpe con la mano en la zona de la oreja mientras le realizaba un recriminación verbal. El «Colo» Barco respondió de inmediato volteándose y empujando al deportista inglés, requiriendo la veloz y providencial intervención del subcapitán Nicolás Otamendi para separar a los involucrados y evitar que los disturbios escalaran a mayores proporciones en los túneles del estadio.

A pesar de que el cuerpo arbitral, encabezado por las autoridades de campo, no divisó la reyerta en tiempo real y evitó plasmar amonestaciones en la planilla oficial del cotejo, el conflicto podría acarrear duras consecuencias disciplinarias en el corto plazo.

Al tratarse de una agresión física de carácter flagrante, que quedó registrada de manera nítida por las transmisiones oficiales de televisión y redes sociales, el Tribunal de Disciplina de la FIFA cuenta con la potestad de actuar de oficio.

El organismo internacional evaluará minuciosamente las imágenes del incidente, en las próximas horas, para dictaminar si corresponde aplicarle una sanción punitiva al mediocampista inglés antes de la finalización del Mundial 2026.