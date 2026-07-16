Gaido se reunió con el BID para presentar la segunda etapa de la Avenida Mosconi

Con un 40 por ciento de avance de obra en la Avenida Mosconi desde la calle Gatica hasta los puentes carreteros en Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido ser reunió autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo por la «segunda etapa». La reunión con representantes en Argentina de la entidad que se dedica al financiamiento de proyectos, se informó como el corolario de reuniones anteriores por proyectos «de «planificación a futuro».

El Ejecutivo evitó adelantar el monto pretendido de la gestión para obras, una vía que la comuna no utilizó en los últimos dos periodos de gobierno. A pesar de que el municipio tuvo autorizaciones de deuda, no las usó por considerar que no había condiciones favorables para la toma crediticia.

Ayer se insistió que la reunión con el organismo multilateral de financiamiento fue «para asegurar proyectos estratégicos». La reunión se llevó a cabo en Buenos Aires. Asistió también la jefa de Gabinete, María Pasqualini y recibió a las autoridades capitalinas la representante del organismo en Argentina, Viviana Alva Hart, junto a su equipo.

Cuál es la segunda etapa de la Mosconi

La mega obra de ampliación de carriles a cuatro por lado sobre la traza de la vieja Ruta 22, tiene seis tramos en el proyecto ejecutivo y se adjudicaron tres: el cuarto desde Gatica a Linares, el sexto correspondiente a los 600 metros de ingreso a al ciudad hasta Leales y el quinto, que comenzó en abril, entre ambos tramos en ejecución (desde Linares a Leales).

El cuarto y el sexto fueron presentados ante el Deliberante y forman parte el presupuesto 2026. Y los primeros tres proyectos ejecutivos de ampliación de la obra desde Gatica hasta el límite con Plottier, serían lo que oficialmente se denominó como «segunda etapa», según se confirmó ayer desde la secretaría de Infraestructura.

Dos de las tres etapas de ejecución en la avenida Mosconi fueron previstas en el presupuesto 2026 (foto Emiliano Ortiz)

«La reunión fue de carácter técnico, dándole continuidad a las charlas previas» que hubo en la ciudad de Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa, reveló el intendente Mariano Gaido ayer durante la recorrida de la obra del polideportivo (SAF) en Melipal.

Según describió, «pudimos poner sobre la mesa los proyectos que tenemos planificados para la ciudad», entre los que mencionó a la «segunda etapa de la Avenida Mosconi, el desarrollo de nuevos loteos con servicios y la regularización de asentamientos» en los que venimos trabajando, recordó.

Este año el municipio a través del IMUH y por un acuerdo con el ministerio de Infraestructura de la provincia, lleva a cabo la ejecución de obras de gas y cloacas en 2 de Mayo, 7 de Mayo y con el ADUS y el IPVU el desarrollo de lotes con servicio para unos 600 terrenos en la cuenca alta intermedia de Cuenca XVI.

Una ciudad sin deudas

Según especificó el jefe comunal, con la reunión «pudimos poner sobre la mesa los proyectos que tenemos planificados para la ciudad». Se agregó luego que «Neuquén es vista con muy buenos ojos porque es una ciudad sin deudas, con las cuentas ordenadas, con superávit y que trabaja codo a codo con el gobierno provincial. Vamos a seguir coordinando con la provincia para definir cuáles de todos estos proyectos presentados son los prioritarios para empezar a ejecutarlos».