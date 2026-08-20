«No es una revancha»: la presentación de Mastantuono en la Fiorentina y cuándo será su debut

Franco Mastantuono llegó a Fiorentina en este mercado de pases desde el Real Madrid en calidad de cedido. El argentino fue recibido de la mejor manera por la gente, disputó su primer amistoso y este jueves tuvo su presentación en la «Viola».

El futbolista de 19 años fue consultado sobre su paso por el Merengue antes de llegar a préstamo al club italiano. «En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos. No fue un año fácil, pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede ser mejor», aseguró.

Mastantuono también habló sobre cómo afronta el desafío de ser jugador de la Fiorentina. «No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar al club», afirmó.

El surgido en River Plate explicó por qué eligió a la «Viola» entre las distintas ofertas que recibió: «El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión».

Además, contó que habló con jugadores que pasaron por el club antes de tomar la decisión: «Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé. Es un club grande y con mucha historia», comentó.

Por último, el argentino describió sus primeras sensaciones en su nuevo equipo: «Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina», y habló sobre uno de los máximos ídolos del club: «Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble», concluyó.

El debut de Mastantuono en el conjunto italiano podría ser el próximo lunes, cuando Fiorentina visite a Roma desde las 15:45 por la primera jornada de la Serie A.