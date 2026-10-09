«No estamos lejos», se esperanzó Franco Colapinto tras el viernes en Singapur

La cosa no comenzó bien, pero el desarrollo del viernes en Marina Bay fue cambiando y, sobre el final de la jornada, el argentino Franco Colapinto estuvo a la altura de las expectativas en el comienzo del Gran Premio de Singapur de F1.

El piloto pilarense se mostró preocupado con el rendimiento de su Alpine tras la única práctica libre, en la que concluyó 19° y lejos de los registros donde debería situarse su A526. Pero el panorama, afortunadamente, cambió para el Sprint Shoot Out, la clasificación para la carrera de corta duración.

Allí, el argentino dio un salto y arañó con clasificar a la Q3, concluyendo 11° y quedando fuera por apenas 93 milésimas; distancia que lo separó de su coequiper, el francés Pierre Gasly, el último clasificado a la instancia decisiva.

¡¡QUE CERCA ESTUVO, FRANCO!! Colapinto metió un vueltón pero no le alcanzó para superar el tiempo de Russell y largará 11° en la Sprint en Singapur. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Traoq8WnhN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Colapinto destacó ese salto en calidad evidenciado durante el viernes, pero también destacó los aspectos a mejorar de cara al sábado. “Estuvimos muy cerca de pasar a Q3. Me estuvo costando un poco hacer la vuelta al principio; no me siento cómodo con los frenos y con las gomas en esa primera parte del circuito, siento que no tengo el grip que debería”, contó.

Y prosiguió: “La vuelta final fue buena, pero me costó bastante todo el día; el auto se sintió bastante desconectado de entrada y a mitad de curva, y con bastante ida de trompa. En los lugares que hay que tomar riesgos, lo hice y fue bien. Pero cuesta el frenaje fuerte y sobre todo con la goma fría, en el comienzo de la vuelta y con todo el tráfico. Además, con esta batería, frenás fuerte y perdés potencia”.

"NO ESTAMOS LEJOS. ESTOY SEGURO QUE VAMOS A ESTAR MEJOR MAÑANA". Franco Colapinto se mostró optimista con el rendimiento de su Alpine de cara a la Sprint de este sábado en Singapur. ¡Larga 11°! 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/81rmQMF94C October 9, 2026

Por cómo se dio el día y considerando que hay mucho por mejorar, podría decirse que Colapinto tiene motivos de sobra para ilusionarse con dar pelea y volver a la zona de puntos, el gran objetivo del fin de semana tras las dos últimas complicadas competencias.

“Tenemos un par de cosas para pulir esta noche con el equipo, pero no estamos lejos. Estoy seguro que vamos a mejorar para mañana”, se esperanzó Franco Colapinto, que mañana, desde las 9, iniciará la Sprint desde el 11° cajón.

La carrera sprint del Gran Premio de Singapur se disputa a un total de 21 vueltas cubriendo una distancia aproximada de 103,4 kilómetros. En dicha competencia solo suman unidades los ocho primeros.