Fin de semana largo: qué servicios cambian en Neuquén y Roca por el feriado del 12 de octubre
Este fin de semana será largo por el feriado del 12 de octubre correspondiente al Día de la Diversidad Cultural y por esta razón se registrarán interrupciones en el funcionamiento normal de los servicios de la región. Mirá el detalle.
Este fin de semana será largo debido a que el lunes 12 de octubre es feriado nacional inamovible en Argentina, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.
En esta nota te informamos cómo circulará el KoKo en el Alto Valle y qué pasará en Roca y Neuquén.
Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle
En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».
Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.
Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca
- Colectivos:
En Roca aún no se confirmó cómo funcionará el servicio de colectivos urbanos, pero se estima que la empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, funcione con frecuencia de feriados y domingos.
- Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.
- Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas de descanso dominical», es decir solo se trabajará hasta el mediodía. «En caso de que el empleado preste servicios durante esa jornada, deberá percibir el pago doble de una jornada habitual», indicaron.
Así funcionan los servicios en Neuquén este 24 de marzo
Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron el cronograma de servicios para este feriado:
- Recolección de residuos: El servicio funcionará con normalidad, mientras que los Centros de Transferencia permanecerán cerrados.
- Transporte público: Circulará con la frecuencia habitual de domingos y feriados.
- Estacionamiento medido (SAEM): No estará operativo durante toda la jornada.
- Cementerios: Atenderán de 9 a 19 en ambas sedes: el Central (Córdoba 635) y el del barrio El Progreso (Dr. David Abraham 2201).
- Líneas de atención: La Línea 147 atenderá de 8 a 15. Por emergencias, la comunidad podrá comunicarse las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.
- Turismo y actividades: Habrá recorridos guiados y los Centros de Información Turística estarán abiertos. Las oficinas del Centro, la del ingreso a la ciudad y la de la ETON atenderá de 8 a 20, mientras que la oficina del río, ubicada en el Balneario G. Fahler, abrirá de 8:30 a 20.
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