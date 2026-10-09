Fin de semana largo: qué servicios cambian en Neuquén y Roca por el feriado del 12 de octubre

Este fin de semana será largo debido a que el lunes 12 de octubre es feriado nacional inamovible en Argentina, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

En esta nota te informamos cómo circulará el KoKo en el Alto Valle y qué pasará en Roca y Neuquén.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca

Colectivos:

En Roca aún no se confirmó cómo funcionará el servicio de colectivos urbanos, pero se estima que la empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, funcione con frecuencia de feriados y domingos.

pero se estima que la empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, funcione con frecuencia de feriados y domingos. Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.

Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas de descanso dominical», es decir solo se trabajará hasta el mediodía. «En caso de que el empleado preste servicios durante esa jornada, deberá percibir el pago doble de una jornada habitual», indicaron.

Así funcionan los servicios en Neuquén este 24 de marzo

Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron el cronograma de servicios para este feriado: