Neuquén licitará la ampliación del Colector Pluvioaluvional del Oeste por más de $24.000 millones

Las empresas candidatas deberán participar de una visita técnica obligatoria que se realizará el 3 de noviembre. Foto: gentileza.

Con una inversión oficial superior a los 24.000 millones de pesos, el gobierno provincial licitará la ampliación del Colector Pluvioaluvional del Oeste de la ciudad de Neuquén.

El anuncio fue realizado por el gobernador, Rolando Figueroa, que aseguró que la obra hídrica estará destinada a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en el sector de la capital provincial.

Mejorar el escurrimiento de lluvias al Arroyo Durán

“Llamamos a licitación para ejecutar la ampliación del Colector Pluvioaluvional del Oeste, una obra de suma importancia para el escurrimiento de las aguas superficiales en ese sector de la ciudad de Neuquén”, anunció el gobernador en sus redes sociales.

Los trabajos incluyen la ejecución de los tramos III, IV y V del colector, la construcción de la Obra de Control y Derivación al Canal Solalique y la intervención en el arroyo Durán, en el sector comprendido entre la desembocadura del colector y la calle Solalique.

El mandatario provincial explicó que las tormentas intensas que se registran sobre las cuencas aluvionales provocan que “los aportes de agua convergan en el Colector Pluvioaluvional del Oeste, incrementando de manera significativa su caudal”.

En ese sentido, señaló la necesidad de contar con una infraestructura que permita asegurar la adecuada conducción del agua hasta el arroyo Durán.

El presupuesto oficial supera los 24.000 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 900 días corridos. La intervención permitirá ampliar y adecuar la infraestructura para el escurrimiento, mediante obras de control, conducción y descarga de las aguas.

La intervención buscará adecuar el sistema de drenaje existente y garantizar que el agua vertida al arroyo Durán se ajuste al proyecto de Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán (RESySAD), actualmente en ejecución.

Licitación: plazos y condiciones para las empresas interesadas

Las empresas candidatas deberán participar de una visita técnica obligatoria que se realizará el 3 de noviembre de 2026 a las 10 en la intersección de las calles Crouzeilles y Zeballos, frente a la Comisaría N° 12 de Neuquén.

La recepción de ofertas será hasta las 10 del 17 de noviembre de 2026, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Por su parte, la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día a las 11, en la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.