¿Sigue la lluvia en Neuquén y Río Negro? Así estará el tiempo este viernes en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

Luego de otra jornada de abundante caída de agua, viento y bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una leve mejoría para este viernes, aunque sin descartar chaparrones aislados.

El escenario variará según la región: en la Cordillera se prevén nevadas en zonas altas, mientras que en el Alto Valle y la costa rionegrina se esperan precipitaciones leves con ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una máxima de 11°C y una mínima de 8°C. La probabilidad de precipitaciones son del 40 al 70% por lo que podrían aparecer algunos chaparrones aislados durante todo este viernes.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C . Lluvias con probabilidad del 40-70% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a 10-40% por la noche . Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana, rotando al este de 13 a 22 km/h por la tarde y al sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche . Sin ráfagas de viento registradas .

Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C . Lluvias con probabilidad del 40-70% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a 10-40% por la noche . Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana, rotando al este de 13 a 22 km/h por la tarde y al sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche . Sin ráfagas de viento registradas . General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 11 °C. Lluvias durante la mañana y la tarde (40-70% prob. de precipitación) y chubascos/lluvias aisladas por la noche (10-40% prob. de precipitación). Vientos del este de 13 a 22 km/h por la mañana y la tarde, pasando al sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche. Sin ráfagas estimadas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias continuas durante toda la mañana y la tarde, acompañadas de nevadas en las zonas altas y viento con velocidades de hasta de hasta 31 km/h. Se espera una temperatura entre los 5°C y los 8°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

San Carlos de Bariloche: Mínima de 5 °C y máxima de 8 °C . Lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (10-40% prob. de precipitación), despejándose hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0-10% prob. de precipitación) . Vientos del este de 7 a 12 km/h por la mañana, intensificándose del sudoeste de 23 a 31 km/h por la tarde y bajando al este de 7 a 12 km/h por la noche . Sin ráfagas

Mínima de 5 °C y máxima de 8 °C . Lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (10-40% prob. de precipitación), despejándose hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0-10% prob. de precipitación) . Vientos del este de 7 a 12 km/h por la mañana, intensificándose del sudoeste de 23 a 31 km/h por la tarde y bajando al este de 7 a 12 km/h por la noche . Sin ráfagas Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 7 °C. Lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada (10-40% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos sostenidos de 7 a 12 km/h del este por la mañana, del sudoeste por la tarde y nuevamente del este por la noche. Sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará mal tiempo, pero solo con vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 14 °C, ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde y un cielo parcialmente nublado. En la franja horaria de la mañana podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: