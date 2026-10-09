En Bariloche, la escuela 129 reclama un espacio de usos múltiples: «están apiñados en los pasillos»

La comunidad de la escuela 129, de formación en nivel primario y jardín de infantes, reclama un espacio cerrado para realizar actos, educación física, y donde los alumnos puedan pasar sus recreos. En 2020, se llevó a cabo una ampliación que sumó dos aulas, pero el establecimiento sigue sin contar con un espacio grande en común.

La escuela, de jornada extendida, se encuentra en Colonia Suiza, al oeste de la ciudad de Bariloche. Desde el ministerio de Educación de Río Negro señalaron que empezarán a relevar el predio para evaluar futuras obras. «Reconocemos que es una necesidad. Lo vamos a considerar dentro del conjunto de demandas«, explicó Mónica Pouso, subsecretaría provincial de Consejos Escolares, consultada por Diario RÍO NEGRO, y aclaró: «tenemos que administrar los recursos públicos con responsabilidad».

«Los chicos almuerzan en el pasillo, tienen educación física en un aula, y en los recreos si llueve salen afuera igual«, contó una de las madres que lleva adelante el reclamo, en conversación con este medio. Uno de sus hijos va al jardín, y el otro a cuarto grado. «Hay días que no quiere ir, me dice que están muy encerrados y en los recreos no saben ya qué hacer, pero por mi trabajo tengo que mandarlo igual», relató la mujer.

Alejandra Rojas, directora de la institución, hizo hincapié en que la escuela fue construída en 1937 y que en los últimos años «se incrementó su matrícula y sus necesidades». En este sentido, señaló que «la escuela necesita en espacio para realizar actividades escolares cotidianas, como las clases de educación física, los recreos y actos. Todas estas actividades se realizan al aire libre o en espacios reducidos, afectando la calidad de las mismas y el cuidado de los estudiantes».

89 años tiene la escuela 129, de Colonia Suiza

La escuela 129, en Bariloche, reclama un SUM para sus estudiantes. Foto: Gentileza.

En un comunicado firmado por las familias y la comunidad educativa de la escuela, detallaron que «el desgano, la tensión, la dificultad para sostener la atención en las últimas horas de la tarde, son consecuencias directas de un entorno que quedó demasiado chico».

Con 135 alumnos en total en la primaria, más 33 de nivel inicial, las aulas albergan entre 20 y 22 chicos y chicas por grado. Además de las aulas comunes, la escuela cuenta con un aula polivalente, donde suelen celebrarse los actos y algunas de las clases de educación física. «No es tan grande, es como si fuera un aula y media», remarcó la mujer, que manda a sus dos hijos a la escuela 129, y remarcó que no hay un espacio techado donde correr, jugar a la mancha o hacer deportes durante los recreos.

La opción es el patio externo, pero el frío, la nieve y la lluvia acotan su uso durante varios meses del año. «El patio, hoy, es un charco gigante», agregó.

En épocas de lluvia, el patio de la escuela 129 queda inhabilitado. Foto: Gentileza.

Santiago Velázquez, coordinador del Consejo Escolar en la zona andina, señaló que «se está trabajando en el tema, sobre todo la cuestión de la titularidad del terreno», para posteriormente evaluar la posibilidad de una obra, aunque no creen que se concrete en 2027.

«Tienen un espacio considerablemente grande para hacer la obra», señaló Velázquez y afirmó que «es una comunidad que ha crecido mucho últimamente, muchas familias se han asentado en la zona».

Un crecimiento sostenido

Si bien con las intensas lluvias de las últimas semanas la situación se recrudeció, el reclamo de la escuela es de larga data. Con las obras del 2020 -dos aulas para edudación inicial, una cocina y un aula-taller polivalente-, lograron que cada grado tenga su propia aula, pero aún no cuentan con un gimnasio o predio para los actos y espacios de recreación durante la extensa jornada que los chicos pasan en la escuela.

«Si bien hay familias que viven más cerca de la escuela 48 -en Villa Campanario-, eligen esta porque es de jornada extendida», explicó Velázquez. Las familias explicaron que, justamente por esa característica, reclaman la construcción de un salón de usos múltiples: «los pibes no pueden estar todo el año al intemperie, ni tampoco encerrados».

Otro punto que destacaron los padres y madres de la escuela es que no pueden realizar actos en conjunto. «En el aula polivalente no entran ni dos grados con sus familias. No tenemos un lugar de encuentro cuando llueve o hace frío, que es el clima habitual de Bariloche», señaló una de las madres.

«No estaba previsto pero nos vamos a llevar la necesidad», aseguró Pousa y remarcó: «no quiero sumar una nueva promesa a una historia de expectativas. Hemos invertido mucho en Bariloche, vamos a seguir dialogando, relevar el espacio e intentar que se pueda concretar en 2028″.