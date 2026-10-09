Monitorean dos brotes de varicela en escuelas de Neuquén capital: hay 17 casos

Los ministerios de Salud y Educación de Neuquén monitorean dos brotes de varicela en escuelas técnicas de la capital provincial. Hasta el momento se registraron 17 estudiantes afectados, que se encuentran en buen estado general y cumplen aislamiento. Las autoridades sanitarias trabajan en el seguimiento de los casos y de los contactos estrechos.

La intervención se realiza en coordinación con el hospital correspondiente e incluye medidas de control y prevención en ambas comunidades educativas. Los equipos de Epidemiología e Inmunizaciones brindan recomendaciones a las instituciones y evalúan a los contactos estrechos que presentan factores de riesgo. La Provincia informó que el monitoreo continuará mientras se observa la evolución de los brotes.

En qué escuelas de Neuquén se registraron los casos

Los brotes se detectaron en dos secundarias técnicas de Neuquén capital. Según la información difundida por el Gobierno provincial, ocho casos corresponden a estudiantes de la EPET 17 y nueve a alumnos de la EPET 20.

Quienes contrajeron varicela reciben tratamiento sintomático y permanecen aislados. En paralelo, los equipos de Salud mantienen el seguimiento de los afectados y trabajan junto con Educación para acompañar a las instituciones.

La evaluación de contactos estrechos apunta especialmente a quienes presentan factores de riesgo. A su vez, las recomendaciones dirigidas a las escuelas forman parte de las medidas de prevención previstas para limitar la transmisión y sostener el monitoreo de las comunidades educativas.

En este contexto, el Ministerio de Salud recordó la importancia de tener al día el Calendario Nacional de Vacunación. El esquema contra la varicela contempla dos dosis gratuitas y obligatorias: la primera entre los 15 y los 18 meses de vida y la segunda a los cinco años, al ingreso escolar.

Salud y Educación continuarán trabajando de manera coordinada en la EPET 17 y la EPET 20. Por ahora, los 17 estudiantes afectados se encuentran en buen estado general, mientras las autoridades siguen la evolución de los casos y refuerzan las acciones preventivas en ambos establecimientos.