“No quiero mirar 24 carreras por televisión”, largó Colapinto antes de salir a pista en Las Vegas

Franco Colapinto vuelve a las pistas después de tres semanas y aunque Las Vegas se roba la atención, el objetivo central está en asegurar una butaca para la próxima temporada de la Fórmula 1. La historia viene compleja, sin confirmaciones, pero el piloto argentino no pierde las esperanzas. Mientras tanto, antes del Gran Premio en la ciudad del pecado, largó: “No quiero mirar 24 carreras por televisión”.

Se habló mucho y se concretó poco en las últimas horas. Red Bull lo tendría en sus planes y también se lo mencionó como posible piloto de Alpine, pero no hay confirmaciones y el final de la temporada está cada vez más cerca.

“Hasta ahora no he pensado mucho en mi futuro. Estoy enfocado carrera a carrera, sesión a sesión, y simplemente quiero hacerlo lo mejor posible, sin centrarme realmente en lo que quiero conseguir o en las expectativas que tengo, simplemente intentar hacer lo básico bien y luego ya veremos dónde acabamos. De momento va bien”, afirmó.

Albon y Colapinto, durante la presentación de los equipos en Las Vegas. (@WilliamsRacing)

«Mi meta es quedarme en la Fórmula 1»

Sin destino asegurado, Colapinto tiene bien en claro que su deseo es seguir en la F1: “Mi meta es quedarme en la Fórmula 1. Vine sólo un par de carreras tratando de demostrar que vine aquí para quedarme. Así que ese es nuestro objetivo”.

Tanto sus representantes como los patrocinadores y el jefe de Williams siguen moviendo cielo y tierra para que pueda obtener un asiento en 2025. “Me encantaría estar acá el año que viene, la verdad es un poco el objetivo que tenemos como equipo, mis managers, también James (Vowles) está haciendo un trabajo grande para que pueda estar y que pueda seguir corriendo, así que estoy más que agradecido con ellos”, agradeció.

Con Checo Pérez cerca de continuar en Red Bull y Gabriel Bortoleto recién fichado por Sauber, la opción más factible que le queda es la de Racing Bulls, aunque no hay nada confirmado. Lo único cierto es que no seguirá en la escudería británica. “Por supuesto que Williams tiene dos pilotos por lo que no es una posibilidad”, sostuvo.

Antes del cemento, un paso por el hielo con la pilcha de los Vegas Golden Knights

Competir, correr y ver todas las oportunidades posibles

Y volvió a remarcar sus ganas de continuar en la Máxima: “Si por supuesto no tengo un asiento en la F1, me gustaría seguir compitiendo, seguir corriendo. Y supongo que intentan ver todas las oportunidades posibles. Realmente quiero seguir compitiendo y estar activo. Quiero formar parte siempre del paddock. Creo que eso es muy importante, pero si no hay oportunidad para 2025, espero estar en el 2026 o 2027”.

En cuanto a su desempeño en pista, Colapinto, quien ya sumó cinco puntos desde su debut (4 en Bakú y 1 en Austin), habló a corazón abierto: “Espero estar mostrando que merezco estar aquí. Pero si no puedo estar corriendo, me encantaría estar conduciendo un coche, no quiero mirar 24 por televisión”.