«No se puede dar una imagen tan fea»: el reclamo de De la Fuente a Argentina por la final del Mundial

Luis de la Fuente se refirió a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

A más de un mes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el director técnico del conjunto europeo se refirió a los incidentes que se produjeron al término del partido y que derivaron en duras sanciones para varios integrantes del plantel albiceleste.

«El fútbol es un elemento de unión, de paz, de armonía de una sociedad, pero hay otras partes feas que hay que visibilizar para que no se produzcan más. Es intolerable e inadmisible», señaló Luis de la Fuente en primera instancia, en diálogo con RTVE Play.

"No se puede dar una imagen tan fea de una final ante más de 2.000 millones de personas.



Es intolerable. NUESTROS JUGADORES FUERON VÍCTIMAS. NADIE TUVO NADA QUE VER”.



De la Fuente, sobre la Final del Mundo. ⚠️🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/uox9F8blpp August 25, 2026

Luego amplió: «No se puede dar una imagen tan fea ante más de 2.000 millones de personas». Además, respaldó a sus dirigidos: «Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en los enfrentamientos. Fueron los perjudicados de toda esa situación», sentenció.

Los principales conflictos se produjeron entre Leandro Paredes, Gavi y Eric García, por un lado, y Nahuel Molina y Rodri, por el otro. A su vez, Roberto Ayala tuvo un cruce con Dani Olmo y luego se disculpó con el español. El integrante del cuerpo técnico de la Selección aseguró que su reacción se produjo a raíz de un comentario del futbolista luego del pitido final, aunque Olmo no aceptó sus disculpas.

Las palabras del entrenador español también reflejan la posición que adoptó su selección antes y después de la final: cuestionar el accionar argentino. Esta postura, a más de un mes del partido, vuelve a encender la polémica alrededor de una definición que todavía genera repercusiones.