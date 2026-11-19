Cumplió su promesa. Ronaldinho volvió a pisar una cancha profesionalmente después de 11 años. El crack brasileño disputó 45 minutos el pasado domingo para el Ravenna de la Serie C de Italia, en lo que fue el triunfo por 2-0 en el clásico ante Forli.

Aunque el suceso fue una noticia muy bien recibida en el mundo del fútbol, no todos se mostraron contentos con el regreso del “10”. El italiano Antonio Cassano, concretamente, apuntó duro contra el brasileño y su decisión de volver a calzarse los botines.

Luego de unos primeros minutos de adaptación, Dinho, que permaneció en campo durante todo el primer tiempo, agarró ritmo futbolístico y terminó teniendo incidencia directa en el desarrollo del juego; al punto que fue partícipe del tanto que abrió el mercador.

Comeback dari masa pensiun, Ronaldinho (46 tahun) ikut berkontribusi atas gol pertama Ravenna FC di Serie C Italia. Vamos aki-aki!😅🔥 https://t.co/iI17lyZWwR — United Reign (@utdreign) November 15, 2026

En el gol, Roni recibió de espaldas al arco, rebotó con uno de sus compañeros que abrió la pelota para Giulio Donati, el lateral derecho, y éste sacó un bombazo inatajable al segundo palo para el 1-0. En el festejo del primero, Ronaldinho lo gritó con todo, como si estuviera jugando en sus mejores años en la élite del fútbol mundial.

Aunque el compilado del partido y sus mejores jugadas rápidamente se volvieron virales, teniendo gran repercusión entre los fanáticos, el italiano Cassano fue lapidario en las últimas horas por la decisión con el brasileño tras decidir volver al ruedo.

De todos modos, antes de cuestionarlo, reconoció la dimensión futbolística del brasileño y lo ubicó entre los mejores de todos los tiempos. «Tengo un gran respeto por Ronaldinho, como persona y como jugador. Para mí, sigue estando entre los cinco más grandes de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y, probablemente, Pelé«, sostuvo en declaraciones a Viva Fútbol.

🚨🚨 | Ronaldinho vs Forli – Fans POV Still the king of Joga bonito at 46 years old https://t.co/2DRoaUUkh9 — Futbol SA (@futbalsa) November 15, 2026

Sin embargo, su valoración cambió por completo al referirse a su reciente aparición. «Pero lo que hizo el otro día fue muy, muy desagradable de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí«, expresó.

Además, el ex Real Madrid especuló sobre los motivos que habrían llevado al ex-Barcelona a participar del encuentro. «Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo. Y porque le dieron mucho dinero. No lo sé. Para mí, fue una farsa ridícula. No sé qué otra interpretación darle», disparó.

Cassano también aseguró que no habría aceptado una propuesta similar, incluso a cambio de una cifra millonaria. «No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 millones. Ni siquiera 20«, sentenció.