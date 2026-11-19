Aguas Rionegrinas (ARSA) finalizó los trabajos subterráneos de renovación del colector cloacal sobre calle Naciones Unidas, entre Fray Mamerto Esquiú y Arenales. Esta obra es clave para normalizar el servicio sanitario en los barrios 1200 Viviendas, Anai Mapu, Villarino y Antártida.

Tras concluir esta etapa el sábado pasado, la empresa estatal confirmó que avanzará con el recambio de otros 153 metros de conducto sobre la misma arteria.

La intervención recién terminada demandó la instalación de 210 metros de nueva cañería de PVC de 400 milímetros de diámetro, en reemplazo del antiguo conducto de PRFV. También incluyó las conexiones domiciliarias y la construcción de cuatro bocas de registro para facilitar las futuras tareas de inspección y mantenimiento.

Asfalto pendiente y avance entre Colombia y Ecuador

Si bien la red cloacal ya cuenta con la nueva cañería instalada, todavía se deben completar las tareas de recuperación de la calzada en el tramo comprendido entre Fray Mamerto Esquiú y Arenales. Según se informó en el sitio oficial de Aguas Rionegrinas, esta etapa incluye el movimiento de suelo, la compactación y la colocación de material calcáreo, preparando el sector para su posterior pavimentación.

En diálogo con Diario RIO NEGRO, desde ARSA confirmaron que el plazo de finalización del trabajo de asfalto será de 10 días, sujeto a condiciones climáticas.

Completada la recuperación de la calzada, avanzarán con una nueva etapa sobre Naciones Unidas, entre las calles Colombia y Ecuador, donde recambiarán 153 metros de colector cloacal. Desde el organismo ultiman detalles y todavía no hay fecha de inicio confirmada.

Antecedentes y presupuesto de la licitación

Según los datos de la licitación realizada en julio, el proyecto contó con un presupuesto oficial de $418 millones (US$264.557, según la cotización oficial de venta del Banco Nación del jueves 19 de noviembre), financiado con recursos propios de la operadora. Dos firmas presentaron ofertas en la compulsa: AVD Oil And Gas SAS y Arideros SRL. El plazo de ejecución estimado era de 90 días.

Durante la apertura de sobres, el presidente de ARSA, Javier Iud y el intendente Rodrigo Buteler señalaron que el recambio de este conducto troncal apunta a dar respuesta a problemas cloacales de la zona norte de la ciudad.