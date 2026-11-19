Biguá fue el mejor en la fase regular de la zona ascenso del PreFederal.

La zona ascenso del PreFederal de básquet cerró su fase regular y quedaron definidos los dos cruces de playoffs que pondrán el juego el boleto a la Liga Federal 2027.

En el duelo entre los dos de arriba, Biguá venció 76 a 57 a Del Progreso en Neuquén y aseguró el primer puesto. El local tuvo un ritmo arrollador y sacó mucha ventaja en la primera mitad.

Con parciales de 22-8 y 24-15 se fueron al descanso largo con 23 puntos de ventaja que encaminaron el triunfo de manera temprana.

Biguá cerró la fase regular con un récord de 12-3 y enfrentará a Centenario que terminó 4° con un registro de 5-10. La ADC cayó con Cinco Saltos por 79 a 64 pero igual le alcanzó para quedarse con ese lugar.

Del Progreso se medirá con Unión de Allen que en la última fecha derrotó por 77 a 75 a Cipolletti como visitante. Ambos quedaron con un récord de 11-4 pero los roquenses tienen ventaja de localía por un mejor registro en los duelos entre sí.

Las series de semifinales comenzarán este sábado en Neuquén y Roca. El martes 24/11 seguirá la llave en Centenario y el miércoles 25/11 en Allen. Si hace falta un tercer juego, volverán al primer escenario el sábado 28/11.

Los dos finalistas jugarán por el ascenso a la Liga Federal 2027. El subcampeón tendrá otra chance en una promoción con el 7° de la zona campeonato.