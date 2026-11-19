La construcción del nuevo Hospital para Cordero y Barda del Medio alcanza el 30% de obras. Foto: Gobierno de Río Negro.

La obra pública de Río Negro reúne 633 proyectos distribuidos en 58 localidades. Más de la mitad ya fueron terminados, mientras que una cuarta parte continúa en ejecución. El programa incluye desde redes de agua y cloacas hasta hospitales, escuelas, viviendas y corredores viales, con diferentes niveles de avance según la ciudad y el tipo de infraestructura.

Entre las principales localidades, Viedma concentra la mayor cantidad de intervenciones, con 60 obras. Le siguen Cipolletti, con 51; Bariloche, con 47; y Roca, con 30. Los números permiten observar no solo dónde hay más proyectos, sino también qué proporción ya fue concluida y cuántos trabajos siguen en construcción.

De acuerdo con el relevamiento presentado por el Gobierno provincial, 346 de las 633 obras están terminadas, lo que representa el 54,7% del total. Otras 159, equivalentes al 25,1%, están actualmente en ejecución. Las 128 restantes, el 20,2%, se encuentran en distintas etapas previas al inicio, entre licitaciones, proyectos y procesos administrativos.

Viedma, Cipolletti, Bariloche y Roca: cómo avanzan las obras

Viedma encabeza el listado entre las cuatro principales ciudades relevadas, con 60 proyectos. De ese total, 33 ya fueron finalizados, lo que representa el 55%, mientras que otros 13 continúan en ejecución. Los 14 restantes están en etapas previas al inicio.

En Cipolletti, el mapa registra 51 intervenciones. Hay 27 terminadas, equivalentes al 52,9%, y otras 10 en obra. Las 14 restantes todavía no llegaron a la etapa de ejecución.

Bariloche reúne 47 proyectos, con 20 finalizados y 14 en construcción. En términos porcentuales, el 42,6% ya fue concluido y casi el 30% permanece en ejecución. Los otros 13 proyectos están en etapas previas.

En Roca, el relevamiento contabiliza 30 obras. La mitad ya fue terminada, con 15 intervenciones concluidas, mientras que ocho siguen en construcción y siete todavía no comenzaron.

La comparación muestra diferencias en el ritmo de ejecución: mientras Viedma y Cipolletti superan el 50% de obras terminadas, Bariloche tiene una mayor proporción de proyectos actualmente en construcción.

Agua, cloacas y riego: el rubro con más proyectos

Las obras de agua potable, cloacas y riego ocupan el primer lugar, con 150 intervenciones. Representan el 23,7% del total provincial. De ese conjunto, 92 están terminadas, 34 en ejecución y 23 próximas a comenzar.

El segundo sector con mayor cantidad de iniciativas es el de gas y energía, con 85 obras, equivalentes al 13,4% del total. Incluye redes de gas natural, electricidad y alumbrado público. Hay 52 intervenciones finalizadas, 12 en ejecución y otras 21 próximas.

En educación se contabilizan 76 proyectos en escuelas, Centros de Educación Técnica y jardines. Representan el 12% del programa e incluyen edificios nuevos, aulas, espacios de usos múltiples, talleres y refacciones. De ese conjunto, 39 ya fueron terminados y otros 29 están en construcción.

La infraestructura urbana también tiene un peso importante. Hay otras 76 obras de calles, plazas y paseos, entre pavimento, cordón cuneta y espacios públicos. En vivienda y loteos se contabilizan 73 intervenciones, entre construcciones nuevas, terminaciones y mejoramientos habitacionales.

En materia vial y de transporte, el mapa registra 52 proyectos, entre rutas, puentes, accesos y terminales. Además, hay 31 intervenciones en hospitales y centros de salud, 34 en edificios públicos, 26 deportivas y recreativas, 17 turísticas y 13 vinculadas a seguridad.

El 94% de las obras se financia con recursos provinciales

Otro de los datos centrales del programa es el origen de los fondos. Según el mapa oficial, 594 de las 633 obras se realizan con recursos de Río Negro. Esto representa el 93,8% del total, mientras que las restantes cuentan con otras fuentes de financiamiento.

Dentro del esquema provincial se destacan 18 proyectos vinculados al Bono VMOS, que permite destinar recursos provenientes de la actividad energética a infraestructura. Entre las iniciativas figuran nuevos hospitales, escuelas técnicas, polideportivos y obras viales.

La reconstrucción de la Ruta 69 es una de las obras finalizadas y financiadas con el bono VMOS Foto: Flor Salto.

A su vez, la Provincia cuenta con 16 proyectos estratégicos financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se trata de grandes intervenciones de agua potable, saneamiento y conectividad.

El trabajo con los gobiernos locales constituye otro componente del programa. El mapa identifica 88 obras realizadas junto a los municipios, con intervenciones de infraestructura urbana y servicios.

En el área sanitaria, entre los proyectos destacados figuran los hospitales de Fernández Oro y Ramos Mexía, ya habilitados, la renovación del Hospital de Cinco Saltos y los nuevos establecimientos de Barda del Medio, Sierra Colorada, Darwin y Dina Huapi, que forman parte de las intervenciones en marcha.

En números 346 proyectos finalizados y 159 aún en ejecución.

También aparecen obras de mayor escala, como la ampliación de la red cloacal de San Antonio Oeste, que beneficiará a 860 familias; la repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8; y el sistema de abastecimiento de agua desde el lago Gutiérrez para la zona sur de Bariloche.

En Roca, uno de los proyectos próximos a comenzar es el Plan Director de Agua Potable, que busca ampliar la capacidad de abastecimiento para acompañar el crecimiento de la ciudad.