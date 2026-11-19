Se aprobó un proyecto de ley en Neuquén para preservar las producciones bajo riego.

La Legislatura de Neuquén aprobó la Ley N° 3591, que establece un nuevo marco normativo para preservar los suelos destinados a la producción agropecuaria en la provincia. La iniciativa busca evitar la fragmentación de las chacras y su transformación en urbanizaciones u otras actividades incompatibles con el uso agrícola.

La normativa fue aprobada en su totalidad, luego del tratamiento en particular, durante la sesión legislativa del 19 de noviembre de 2026. A partir de su sanción, establece herramientas para proteger las tierras productivas que cuentan con sistemas de riego y drenaje, una infraestructura fundamental para el desarrollo de la actividad agropecuaria en la región.

Uno de los principales objetivos de la ley es impedir que los terrenos agrícolas pierdan su función productiva como consecuencia del crecimiento urbano. Para ello, incorpora un sistema de zonificación que distingue dos categorías: las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas y las Áreas de Reserva para Expansión Productiva.

Las primeras deberán conservar su destino agropecuario y garantizar la continuidad de los sistemas de riego y drenaje. En tanto, las áreas de reserva contemplan condiciones específicas para los usos preexistentes y permiten planificar futuras ampliaciones de la superficie destinada a la producción.

Qué cambia para las tierras productivas de Neuquén

La Ley N° 3591 incorpora mecanismos de protección, control y sanciones ante intervenciones que puedan afectar los suelos agrícolas o provocar daños en la infraestructura de riego y drenaje.

De esta manera, busca resguardar no solamente las parcelas destinadas a la producción, sino también los sistemas que permiten distribuir el agua y sostener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias.

La normativa también contempla instrumentos de fomento e incentivos para ampliar las áreas productivas, establece un canon por el uso del agua y prevé el respeto por las autonomías municipales en materia de planificación territorial.

Las producciones bajo riego tendrás la protección ante avances urbanos e industriales. Con este proyecto se busca preservar la actividad agrícola.

Otro de los aspectos que aborda es la convivencia entre las actividades urbanas y rurales. La expansión de las urbanizaciones sobre zonas agrícolas puede generar dificultades para el mantenimiento de los canales, la distribución del agua y el desarrollo de tareas habituales de las explotaciones, como las aplicaciones fitosanitarias.

La pérdida de hectáreas productivas en la provincia

La aprobación de la ley se produce en un contexto de reducción de la superficie agrícola bajo riego. Según los datos mencionados durante el tratamiento legislativo, Neuquén perdió cerca de 10.000 hectáreas productivas bajo riego durante la última década.

En ese escenario, la nueva normativa apunta a establecer criterios de ordenamiento territorial para preservar los suelos que actualmente se utilizan para producir alimentos y evitar que sean destinados a otros usos.

La protección de estas superficies también contempla el valor de la infraestructura construida a lo largo de décadas, ya que los sistemas de riego y drenaje requieren inversiones y trabajos de mantenimiento para garantizar la continuidad de la producción.

La pérdida de 10.000 hectáreas productiva fue un alarmante que incentivó a presentar el Proyecto de Ley 18.162 de protección de tierras bajo riego.

Con la sanción de la Ley N° 3591, Neuquén incorpora un marco específico para regular el uso de sus tierras productivas bajo riego, preservar la infraestructura agrícola existente y establecer condiciones para el desarrollo futuro de la superficie destinada a la actividad agropecuaria.

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