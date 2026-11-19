Rolando Figueroa y Mariano Gaido, durante el acto en la Isla 132 en el que la Municipalidad equipó a la Policía provincial para la temporada de verano. (Foto: gentileza)

Los 150 policías que participarán del operativo Verano Seguro en la ciudad de Neuquén recibieron indumentaria, equipamiento y 40 monopatines eléctricos para recorrer los 36 kilómetros del paseo costero. La entrega estuvo a cargo del gobernador Rolando Figueroa y del intendente Mariano Gaido, en un acto en la Isla 132 de cara a la temporada estival 2026-2027.

La Municipalidad de Neuquén también entregó distintos elementos para los destacamentos distribuidos en la zona costera de la ciudad. Del acto participaron la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; el ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini; la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero; y el jefe de la Policía provincial, Tomás Díaz Pérez.

“Estamos muy orgullosos de la policía que tenemos”, sostuvo Figueroa, quien reconoció la labor de la fuerza de seguridad en la ciudad y los resultados obtenidos en materia preventiva. Gaido, por su parte, afirmó: “La ciudad de Neuquén está orgullosa de nuestra policía”, y agradeció al gobernador por el acompañamiento a la ciudad.

Figueroa destacó la baja de más del 27% de los delitos en Neuquén y el trabajo contra el narcomenudeo

El gobernador valoró la planificación y la proyección de la Municipalidad sobre los 36 kilómetros de costa de dos ríos, un espacio único donde, según dijo, la gente queda maravillada y va a disfrutar. “Es muy importante que la disfruten seguros y para esto trabajar en equipo, poder equipar a nuestra policía”, subrayó.

Figueroa también resaltó la incorporación de los monopatines, la presencia de la policía canina y el seguimiento permanente con drones a lo largo de toda la costa para cuidar a las familias. Además, remarcó que en cada lugar se valora el trabajo de Neuquén contra el narcomenudeo y la manera en que se llevan adelante los procesos, lo que permitió disminuir los delitos en más de un 27 por ciento, sobre todo en la zona de la Confluencia.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, junto a efectivos del operativo Verano Seguro, en la entrega de indumentaria en la Isla 132. (Foto: gentileza)

El mandatario reiteró la relevancia de la articulación institucional entre la Provincia y la Municipalidad para fortalecer los controles durante la temporada estival. Tras destacar el aporte de los nuevos recursos tecnológicos y de movilidad para el despliegue operativo, concluyó: “Creo que los neuquinos vamos a poder disfrutar esta costa como nos merecemos”.

Gaido: Neuquén es la única ciudad del país con policías en monopatines eléctricos

El intendente destacó el profesionalismo de la Policía de Neuquén y expresó su reconocimiento a la fuerza por el trabajo en materia de seguridad. “Una policía que enorgullece, una policía eficiente, una policía que todos tenemos el orgullo y siempre el agradecimiento de brindarnos la seguridad. Esta ciudad que crece, se desarrolla, esta provincia que es maravillosa, tener una policía de jerarquía como la que tenemos también es un orgullo nacional”, manifestó.

Gaido subrayó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y las inversiones municipales para fortalecer el servicio policial. “La ciudad de Neuquén invierte, porque acompañamos al servicio, ese servicio incomparable que presta la policía en nuestra ciudad, con elementos necesarios, importantes e indispensables”, sostuvo.

Figueroa y Gaido, junto a María Pasqualini y Matías Nicolini, recorrieron los monopatines eléctricos que usará la Policía para patrullar el paseo costero. (Foto: gentileza)

El jefe comunal resaltó que Neuquén es la única ciudad del país en la que la policía contará con monopatines eléctricos para movilizarse. Según explicó, se trata de una inversión fundamental para reforzar la seguridad en los 36 kilómetros del paseo costero y en los más de 300 kilómetros de bicisendas construidos en la ciudad.

“Llegó el verano. Llegó este momento tan lindo para la ciudad de Neuquén de disfrutar de los ríos Limay y Neuquén. Así que, ¿cómo no vamos a estar acompañándolos? Y también la indumentaria, que lo hacemos verano a verano”, expresó Gaido.

Qué recibieron los 150 policías del operativo Verano Seguro y cuándo se lanza la temporada en la costa

Pasqualini detalló que la entrega contempla indumentaria para los 150 efectivos que integrarán el operativo, 40 monopatines eléctricos para facilitar la movilidad y equipamiento para los destacamentos ubicados en distintos sectores del paseo costero. Se entregaron 150 unidades de cada prenda: chombas, bermudas, zapatillas, medias y gorras americanas.

“Estamos trabajando de manera conjunta con la policía de la provincia en el concepto de Verano Seguro en la ciudad de Neuquén. Sabemos que los neuquinos, neuquinas y turistas van al paseo costero de manera diaria, pasamos nuestros veranos ahí”, indicó la funcionaria.

Pasqualini adelantó que el 1 de diciembre se realizará el lanzamiento de la temporada de verano, con la incorporación de la totalidad del cuerpo de guardavidas y el equipamiento correspondiente. También participarán las áreas municipales de Movilidad y Espacios Verdes. “En esta construcción de perfil de ciudad turística buscamos que nuestros paseos costeros tengan actividades culturales, deportivas y turísticas, pero en el marco de un verano seguro”, afirmó.

La Policía de Neuquén suma 38 nuevos pilotos de drones para el patrullaje

Nicolini destacó el trabajo articulado que el gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén realizan año tras año para fortalecer la prevención y la seguridad durante el verano. “Cada verano se suma esta gran colaboración que efectúa la Municipalidad a nuestro personal policial con todo este equipamiento. Este año estamos particularmente contentos y muy agradecidos porque se va a sumar al patrullaje de las costas el nuevo equipamiento para el desplazamiento, que permitirá una mayor movilidad de nuestro personal”, expresó.

El ministro explicó que los monopatines eléctricos permitirán ampliar la presencia policial y agilizar los recorridos. Así, se van a sumar al trabajo de los efectivos a pie, los bici policías, las motos, los móviles y la policía canina.

Nicolini también anunció que este viernes terminará el curso de pilotos de drones de la Policía provincial. A los 24 pilotos que ya integraban la fuerza se sumarán otros 38, que pasarán a formar parte del equipo encargado de operar la flota de drones. Por último, agradeció a Gaido por la colaboración permanente con la policía y al gobernador por la confianza y la decisión de fortalecer las políticas de seguridad en toda la provincia.