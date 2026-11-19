Manejaba a 167 km/h, alcoholizado y sin licencia: lo imputaron por las muertes de dos jóvenes en Rincón de los Sauces. Foto: Archivo.

La fiscal del caso de la región Vaca Muerta Norte, Cintia Moya, formuló cargos contra un hombre identificado como Bruno Said Hernández por provocar el siniestro vial ocurrido el pasado 20 de septiembre en Rincón de los Sauces, en el que murieron dos jóvenes y otros dos ocupantes resultaron con heridas de gravedad. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la imputación y dictó cuatro meses de prisión domiciliaria para el acusado.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho se registró alrededor de las 10:30 sobre la ruta provincial 6, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos, cuando Hernández conducía una camioneta Toyota Hilux en dirección al ingreso de la localidad. A bordo viajaban cuatro acompañantes: A.J., en el asiento delantero, y L.V., Serena Salazar y Aldana Lara, en la parte trasera.

Las pericias accidentológicas determinaron que el imputado circulaba a una velocidad mínima de 167 kilómetros por hora en un tramo urbano cuya máxima permitida es de 60 km/h. Además, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre, y se constató que carecía de licencia de conducir habilitante.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el conductor perdió el dominio del rodado, despistó hacia la banquina norte y derrapó durante unos 185 metros antes de volcar. La camioneta dio ocho tumbos a lo largo de otros 49 metros y terminó sobre sus cuatro ruedas en el sector de una bicisenda lateral.

A raíz del violento impacto, Serena Salazar y Aldana Lara salieron despedidas del vehículo y fallecieron en el acto por politraumatismos graves. Por su parte, los otros dos ocupantes sufrieron lesiones severas: A.J. padeció traumatismos de tórax, fracturas en ambas clavículas y una contusión pulmonar, mientras que L.V. sufrió traumatismos de cráneo, tórax y abdomen, fracturas múltiples de pelvis, lesiones en la columna y una fractura de tobillo, cuadro por el cual estuvo un mes hospitalizado y continúa bajo internación domiciliaria.

Calificación legal y riesgo procesal

Durante la audiencia, la fiscal Moya imputó a Hernández como autor de los delitos de homicidio simple con dolo eventual (dos hechos) en concurso ideal con lesiones graves (dos hechos). Argumentó que el acusado conocía los riesgos extremos de manejar alcoholizado, sin carnet y a casi el triple de la velocidad permitida en una zona con intersecciones y bicisenda, aceptando la posibilidad de provocar un desenlace fatal.

Para solicitar la prisión domiciliaria —que se cumplirá con rondines policiales sorpresivos y tobillera electrónica—, la fiscalía advirtió sobre un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. Según se expuso, Hernández contactó por Instagram a uno de los sobrevivientes, L.V., e intentó persuadirlo de que era él quien iba al volante al momento del choque, maniobra que el joven rechazó de inmediato.

Ante la gravedad del hecho, las pruebas reunidas —entre ellas pericias mecánicas, autopsias e historias clínicas— y una expectativa de pena que parte de un mínimo de ocho años de prisión efectiva, el juez Lupica Cristo hizo lugar al pedido cautelar de la fiscalía mientras avanza la etapa preparatoria del juicio.