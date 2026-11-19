La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

La balsa Maroma de Villa Llanquín, utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro, históricamente fue manual, operada por balseros. A partir de ahora, el nuevo sistema electromecánico facilitará la tarea de los operarios.

“De esta forma, la balsa será más eficiente y fácil de operar ya que, antes era tracción a sangre. Ahora, al electromecanizarla, el torno se maneja con un motor eléctrico”, valoró Ricardo Barroetaveña, administrador de la delegación Bariloche de Vialidad Rionegrina. Puntualizó que se colocó “una trifásica a pie de balsa y se ideó una ingeniería para poder alimentarla con energía 380 y poder montar un motor eléctrico en el torno con un montón de sistemas de seguridad para que esto se pueda operar”.

La obra de ingeniería costó 11 millones de pesos; mientras que el montaje rondó los 120 millones de pesos.

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

Nadie en Villa Llanquín, un paraje rural ubicado en el departamento de Pilcaniyeu, a 40 kilómetros de Bariloche, recuerda con exactitud la antigüedad de la balsa Maroma, aunque todos la definen como “legendaria”. Barroetaveña estimó que debe sumar unas cuatro décadas. Si bien los traslados de la balsa decae en invierno, aumenta mucho en verano con la afluencia de turistas y realiza alrededor de 1000 cruces.

La balsa funciona todos los días de la semana de 8 a 20, con dos turnos de balseros. “Esta semana, hicimos un parate para poder hacer el montaje. Ahora, ya estamos en la etapa de prueba y capacitación de los balseros para que operen este nuevo sistema y, mañana a primera hora (por el viernes), a las 8 va a estar operativa, en forma normal”, especificó Barroetaveña y aclaró que, con el pico de turismo, entre diciembre a febrero, estará funcionando en forma normal.

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

Los mismos pobladores de Villa Llanquín habían solicitado que la balsa sea aún más eficiente posible ya que “es la comunicación con el resto de Neuquén y Río Negro”. A unos metros de la balsa, Nelly Sepúlveda tomaba un mate y desde la puerta de su casa, observaba trabajar a los operarios. Esta barilochense se radicó en Villa Llanquín cuando se jubiló años atrás, “por cosas de la vida”.

“A veces, la balsa se rompe y uno se queda sin movilidad para cruzar. Para el turismo es muy linda la balsa, es muy distinto vivir acá. Ahora, con el motor eléctrico ojalá que funcione mejor. En verano, el río baja tanto que la balsa avanza a paso de hombre, porque el agua no tiene fuerza para llevar los autos”, manifestó la mujer.

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

El nuevo sistema electromecánico no solo disminuirá el esfuerzo de los balseros sino que además optimizará el funcionamiento de la balsa cuando el río esté bajo, como se viene repitiendo los últimos años. “Cuando esto pasa en los meses de marzo y abril, el esfuerzo de los balseros es mucho mayor para poner en ángulo la balsa y que pueda cruzar el río. La energía de cruce de la balsa la produce la misma correntada del río”, subrayó.

Alejandro Sandoval, guarda ambiental del área protegida del Río Limay, se acercó al río para observar la puesta en funcionamiento de la balsa Maroma. Por el puente peatonal, un grupo de turistas, que cargaba mochilas y bolsas de dormir, también se mostraban asombrados por los trabajos. “Esta balsa le da identidad a Villa Llanquín. Vivimos en un lugar donde el ingreso es solo por la balsa, es parte de nuestra vida cotidiana. Mucha gente que va a Bariloche para a ver el río y la balsa. Les resulta atractivo”, sintetizó Alejandro, al tiempo que destacó el impacto del turismo en Villa Llanquín en los últimos años. “Tenemos mucho para ofrecer con circuitos de trekking, la temporada de pesca, recorridos por la costa del río, con camping y cabañas. Y mucha tranquilidad”, acotó.

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

Por eso, aclaró, antes la balsa cruzaba una 20 veces por la mañana; hoy, en cambio, “con tanto turismo, los balseros no dan abasto”.

Alejandro mencionó que, en un comienzo, “Llanquín arrancó como aldea escolar y los pobladores cruzaban el río en bote”. Poco después, cuando el paraje comenzó a crecer, “la familia Riecher construyó la primera balsa de madera y mucho más pequeña”. Después, se conformó como Comisión de Fomento y Vialidad tomó la posta. Hoy la localidad tiene unos 300 habitantes.

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

Una familia de balseros

Nacho Miguel tiene 40 años y lleva una década trabajando como balsero en Villa Llanquín. Orgulloso, contó que su padre se jubiló “con más de 30 años de servicio”. “Esto viene de familia -bromeó-. De todos modos, en la época de mi padre había menos laburo. No es como ahora que hay mucha cantidad de trabajo”, dijo y detalló que, a diario, cruzan más de 200 vehículos (y muchos más los fines de semana).

La balsa Maroma de Villa Llanquín, es utilizada para el transporte de vehículos por el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. Foto: Marcelo Martínez

“Es un lindo trabajo -reconoció Nacho-. A veces, la gente se enoja cuando hay tantos autos para cruzar, te hablan mal y eso cansa un poco. Pero por lo general, la gente se maravilla con la balsa y el entorno”, dijo y concluyó: “Siempre digo que a mi pueblo, no lo cambio por nada”.