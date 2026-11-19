Catriel se prepara para vivir una jornada vibrante con la primera edición del Urban Fest, un festival que reunirá música, deporte, arte y distintas expresiones de la cultura urbana. La propuesta será este domingo 22 de noviembre y está pensada para disfrutar en familia o con amigos.

La actividad fue anunciada por la Municipalidad de Catriel y tendrá como escenario el Anfiteatro SUM Municipal, ubicado en la esquina de avenida San Martín y Mendoza. Entre las principales atracciones habrá una expo de autos tuning, competencias de skate y exhibiciones de academias de danza.

Urban Fest en Catriel: la grilla completa con horarios y actividades del festival

La jornada comenzará por la tarde y tendrá distintas propuestas. Participarán Catriel Park, Nación Fierrera y academias de danza locales, además de artistas y emprendedores de la ciudad.

Estos son los horarios y actividades previstos para el Urban Fest:

14.00 Comienzo del Urban Fest y grafiti en vivo

14.30 Competencia de skateboarding / Catriel Park

17.00 Expo Tuning- Nación Fierrera

20.00 Expo de autos tuning / Nación Fierrera

21.30 Muestra de academias urbanas de danza: Energy Crew y Cat Crew

Expo de autos tuning, skate y música en vivo: qué más habrá en Catriel

Además de las competencias y exhibiciones, el festival contará con música en vivo, sets de DJ y un grafitero que realizará una intervención durante el encuentro.

También habrá espacios para emprendedores y artesanos, carros gastronómicos y propuestas vinculadas al arte urbano. La programación busca reunir distintas disciplinas y mostrar el talento de quienes forman parte de la escena cultural de Catriel.

La convocatoria está abierta a vecinos de Catriel y alrededores, con una propuesta para compartir el fin de semana y disfrutar de actividades al aire libre. La organización invitó a acercarse con familia y amigos.