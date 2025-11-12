Novak Djokovic y su honestidad brutal del tenis actual: «Son mejores…»

Luego de conquistar el ATP de Atenas, su título 101°, Novak Djokovic tomó la decisión de no disputar las ATP Finals de Turín y tener así mayor tiempo de descanso antes de comenzar a preparar un 2026 que puede ser el último de su tremenda carrera profesional. Ganar un Grand Slam es su misión, pero sabe en qué lugar está parado y no duda en reconocerlo.

Pese a ser el máximo ganador de torneos GS en la historia, con un total de 24, el serbio sueña con otro impacto, aunque entiende que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están en otra historia y van camino a adueñarse de los majors durante las próximas temporadas.

El español y el italiano son los principales responsables de que Nole acumule ya dos años consecutivos sin poder ganar un Grand Slam y en una entrevista que concedió a Piers Morgan se sinceró sobre sus posibilidades de adjudicarse el número 25 con ellos dos en competencia.

«Los dos son mejores que yo»

“Soy consciente de que, ahora mismo, los dos son mejores que yo. Esa es la realidad. Durante gran parte de mi carrera he creído en cosas que eran imposibles de conseguir, pero siempre he sido muy positivo a la hora de conseguir mis objetivos», arrancó Novak.

«Confío mucho en el poder de los pensamientos, pero al mismo tiempo también creo en la biología, tengo 38 años y el desgaste es real. Y me he llevado un par de bofetadas de realidad este último año“, siguió.

Analítico, el ex N°1 del planeta explicó que «ambos han hecho que tenga dudas de que pueda ganar otro Grand Slam, pero cuando entro en pista, no me importa a quién tengo delante, siempre pienso que soy mejor y que voy a ganar y que voy a darlo todo para conseguirlo. Sigo teniendo la mentalidad de un ganador y solo espero seguir manteniendo mi cuerpo en forma”.

Nole, preparado para bajar de la cima

Novak Djokovic dijo que estaba preparado para el momento en que le tocara dejar de estar a la vanguardia del tenis mundial y calificó de “increíble para el tenis” la aparición de la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. “Ya han jugado uno de los partidos más épicos de la historia del deporte en la final de Roland Garros”, destacó en relación a la definición de este año.

Novak, el día de las dos docenas. Va por más. (Archivo)

La realidad es que 2023 sigue siendo el último año en que Novak Djokovic logró ganar un título de Grand Slam, en una temporada tremenda en la que ganó tres de los cuarto. En Australia se impuso en tres sets a Stéfanos Tsitsipás, en Roland Garros coronó ante Casper Ruud, también en sets corridos; y en el US Open derrotó en tres sets a Daniil Medvedev. Luego de esta sequía, sabe que el panorama es complicado. Así y todo, nadie duda que hará el intento.