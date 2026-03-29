Objetivo cumplido: Las Yaguaretés clasificaron al SVNS World Championship

El seleccionado nacional, Las Yaguaretés, finalizó en lo más alto de la tabla general de la segunda división del SVNS, tras completar su participación en San Pablo. Con 54 unidades, el equipo albiceleste coronó una buena temporada que incluyó dos medallas de oro (Nairobi y Montevideo) y un meritorio cuarto puesto en tierras brasileñas.

La última jornada en San Pablo dejó un saldo agridulce en los resultados, pero positivo en el balance global. En el primer turno de la jornada dominical, las dirigidas por Nahuel García dieron una muestra de carácter al imponerse ante Sudáfrica por 19-5.

Sin embargo, el cierre del torneo fue ante España, en un duelo que terminó con derrota para las argentinas por 22-7. A pesar del esfuerzo y del descuento anotado por Azul Medina antes del entretiempo, las «Leonas» ibéricas dominaron la posesión en el complemento y marcaron condiciones.

Lo que viene: el World Championship Series

El próximo gran desafío para Las Yaguaretés será la primera de las tres finales de la SVNS World Championship Series. La primera cita será del 17 al 19 de abril en Hong Kong, luego en Valladolid (29 al 31 de mayo) y por último, en Bordeaux (5 al 7 de junio). Argentina integrará un grupo complejo. Sus rivales serán Francia, Estados Unidos y España.