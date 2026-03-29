La bronca de Colapinto tras el GP de Japón: «El Safety Car nos complicó todo»

Franco Colapinto cerró su primera experiencia en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 con un 16° puesto en el circuito de Suzuka, en una carrera que estuvo marcada por la intervención del Safety Car y que condicionó su estrategia.

“Creo que, en general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car. Estábamos para pelearle los puntos, es una pena”, analizó el piloto de Alpine en diálogo con ESPN, en una declaración que dejó constancia que el resultado final no reflejó el rendimiento que había mostrado en pista.

El jpilarense destacó su arranque: «Hice una muy buena largada, avancé, pasé a Gabi (Bortoleto) y un par. Luchamos fuerte”. Sin embargo, explicó que su avance se frenó al quedar detrás de Liam Lawson durante gran parte de la carrera: “Iba más rápido, pero me quedé trabado. Empecé a ahorrar gomas, pero no pude hacer mucho”.

La estrategia del equipo francés también se condicionó por el ingreso del auto de seguridad en un momento clave: “Entré para hacer el undercut y salió el Safety Car. Viendo el ritmo que teníamos, que era mejor que el suyo, es una pena”.

En paralelo, Colapinto dejó una frase que ilusiona a los fanáticos argentinos ante la posibilidad de verlo correr en el país. Ante la consulta sobre su “última vuelta”, respondió con picardía: “¿La próxima? Yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”.

Por otro lado, el pilarense también se refirió a su duelo en pista con Carlos Sainz, con quien coincidió en varias carreras de la temporada: “Estoy cansado de ver al Williams de atrás. Tengo ganas de ganarle. Les tengo cariño, pero no está bueno vernos pelear atrás”.

En su análisis general, el argentino remarcó las dificultades que presenta el circuito japonés para seguir de cerca a otros autos: “Acá es muy difícil con tanto downforce que vas perdiendo. Fue una carrera dura, larga”.

Además, hizo hincapié en las diferencias de velocidad que se evidencian en ciertos momentos y que pueden generar situaciones riesgosas: “Es realmente extraño. Hay momentos en los que la diferencia es de más de 50 km/h y ahí es cuando se vuelve peligroso”.

Pensando en lo que viene, Colapinto valoró el receso que tendrá la categoría: “Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte hay un parate para entender algunas cosas y mejorar. Hay muchas áreas en las que nos está costando”.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo, tras la suspensión de las fechas previstas en Medio Oriente.