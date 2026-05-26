García Cuerva advirtió que la dirigencia «habilita situaciones de violencia» y Javier Milei relativizó sus críticas

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, ratificó los ejes de su homilía del 25 de Mayo y afirmó que la propia dirigencia política, empresarial y religiosa convalida esquemas de confrontación en la sociedad. En declaraciones periodísticas brindadas este martes, el religioso insistió en la urgencia de alcanzar consensos en un contexto marcado por la polarización.

Por su parte, el presidente Javier Milei se refirió a los planteos de la Iglesia. Si bien valoró la apertura del debate institucional, tomó distancia del concepto de «terrorismo de las redes» utilizado por el arzobispo en la Catedral Metropolitana, calificándolo como una definición «exagerada».

El reclamo de García Cuerva y las reacciones al mensaje en el Tedeum

El arzobispo porteño vinculó de manera directa el trato entre los representantes públicos con las conductas de los ciudadanos en la vía pública.

«Algunas de las situaciones de violencia que podemos vivir en nuestra sociedad casi que son habilitadas por los dirigentes. Si entre dirigentes se tratan de la manera que se tratan, y se dicen las cosas que se dicen… ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con el común de la gente en la calle?», planteó García Cuerva, quien reiteró su llamado a fijar acuerdos basados en el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

El religioso detalló que la recepción de Milei tras el oficio en la Catedral fue positiva: «El señor Presidente me agradeció las palabras del Tedeum. El clima fue de mucha cordialidad».

García Cuerva reconoció que su discurso generó disconformidad tanto en sectores oficialistas como opositores.

Explicó que la oposición pretendía un mensaje «más agresivo» que le «enrostrara» al mandatario las deudas sociales, mientras que desde las filas libertarias surgieron descalificaciones hacia su persona, como las del diputado Bertie Benegas Lynch, quien lo tildó de «militar con sotana». Al respecto, el arzobispo evitó polemizar y citó las reflexiones del Papa León XIV sobre la necesidad de abandonar el juicio inmediato.

La réplica de Javier Milei: «La palabra es un poco exagerada»

En diálogo con Radio Mitre, el presidente Milei aseguró que no se sintió atacado por la homilía de la fecha patria, aunque marcó diferencias técnicas respecto al diagnóstico eclesiástico sobre las plataformas virtuales:

«No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. El terrorismo es gente poniendo bombas o cuando el Estado persigue a las personas; la palabra es un poco fuerte, me parece un poco exagerada. Si a uno no le gusta la lógica de la red, se baja, no es tan problemático», argumentó el jefe de Estado.

El mandatario consideró válida la opinión del arzobispo dentro del encuadre de las sagradas escrituras, pero justificó la dureza de las discusiones actuales en la necesidad de confrontar con los sectores que rechazan las reformas gubernamentales: «El camino no es solo avanzar en las ideas de la libertad, sino combatir ataques de quienes no quieren que las cosas cambien. Hicimos un cambio de 180 grados», concluyó.

Gestiones por la llegada del Papa

En paralelo al debate por el tono de las discusiones públicas, tanto la Iglesia como el Poder Ejecutivo confirmaron que se mantienen activos los canales diplomáticos para concretar la visita del Papa León XIV al país.

«Hay muchas posibilidades que el Papa venga, hay que ser prudentes», deslizó García Cuerva. En sintonía, Milei ratificó este martes que la Cancillería argentina continúa con las gestiones logísticas e institucionales orientadas a coordinar el arribo del Sumo Pontífice, proyectado inicialmente para el próximo mes de noviembre.

Con información de Clarín e Infobae.