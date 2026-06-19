«Ojalá»: Lamine Yamal habló de un posible cruce con Argentina en el Mundial y se deshizo en elogios hacia Messi

La Selección española dio un paso en falso en su debut en el Mundial 2026: no pudo con Cabo Verde e igualó 0-0 por el grupo H, que completan Arabia Saudita y Uruguay, que también empataron en la primera fecha.

La Roja extrañó a Lamine Yamal, que, recién recuperado de un desgarro, ingresó sobre el final del complemento y aportó desequilibrio, aunque no logró abrir el marcador. Este viernes, el crack de Barcelona rompió el silencio y habló tanto de Argentina como de Lionel Messi.

En primera instancia, fue consultado por cómo vivió el hat-trick del capitán argentino: «Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca, no hay nada más que decir. Es el mejor», afirmó.

España tiene posibilidades de enfrentarse con la Scaloneta en 16avos de final, en caso de que se den algunos resultados, y Yamal ya comenzó a palpitar ese posible cruce: «Ojalá que sí. Para ganar el Mundial hay que ganarle a los mejores. Si no nos encontramos en 16avos, a lo mejor en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores», indicó.

🚨Lamine Yamal🗣️; Messi is the best player in history. If anyone has any doubt, it's because they're looking for it. Facing Argentina? I hope so, to win the World Cup you have to face the best. We are Spain, and we want to face the best. pic.twitter.com/l7kH5pHyYo — Barça Touchline (@BarcaTouchline) June 19, 2026

Sobre el frustrado debut, el joven de 18 años eligió bajarle el tono a la situación: «Es mejor pasar página. Hubo un revuelo gigante por un empate. El domingo hay que ganar, pero el empate contra Cabo Verde no dice nada», concluyó.

Con el grupo H completamente abierto -todos los seleccionados suman un punto-, España enfrentará este domingo a Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos el próximo viernes ante Uruguay. Se espera que Lamine sea titular en ambos encuentros.