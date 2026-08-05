La formación de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura, confirmada: Arruabarrena mete varios cambios

Santiago Ascacíbar y Leonel Flores serán titulares en Boca esta tarde frente a Estudiantes de La Plata. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca Juniors se enfrenta a Estudiantes este miércoles desde las 19 por la tercera fecha del Torneo Clausura. El árbitro es Nazareno Arasa y la transmisión televisiva está a cargo de TNT Sports Premium. El Xeneize hace de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ya que La Bombonera está siendo sometida a trabajos en el campo de juego.

Rodolfo Arruabarrena realiza algunos cambios respecto al equipo que salió desde el arranque en el empate ante Newell’s en Rosario.

En primer lugar, Leandro Lozano vuelve a la titularidad en el lateral derecho, mientras que Dylan Gorosito espera su oportunidad en el banco de suplentes. Además, Marco Pellegrino le ganó la pulseada a Ayrton Costa y será el marcador central por izquierda. Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco completan la línea de cuatro defensiva.

Por otro lado, Milton Delgado regresa al once luego de haber sido suplente en el Coloso por decisión del «Vasco», que buscó darle descanso. El volante de 21 años compartirá el mediocampo con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

Quien deja su lugar es Sebastián Villa, de flojo rendimiento ante la Lepra pese a haber asistido a Miguel Merentiel. El uruguayo será el centrodelantero y estará acompañado por Tomás Aranda y Leonel Flores en el ataque.

Cabe resaltar que, además de cuestiones futbolísticas, algunos cambios realizados por Arruabarrena también apuntan a dosificar cargas en un agosto cargado de partidos para el Xeneize, que tendrá por delante los octavos de final de la Copa Sudamericana además del Torneo Clausura.

De esta manera, la formación de Boca ante Estudiantes será: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Tomás Aranda.