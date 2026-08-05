Ley de Tierras | Pablo Cervi tras la marcha atrás en el Senado: «Se tomó la decisión porque había dudas»

En un giro político de último momento para salvar la sesión de este jueves en la Cámara de Senadores, el oficialismo decidió dar de baja el capítulo sobre la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La marcha atrás se confirmó tras una cumbre encabezada por la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a senadores de la UCR y espacios dialoguistas.

La quita del artículo se aceleró luego de que gobernadores, entre ellos Rolando Figueroa de Neuquén anticiparan su rechazo explícito a modificar el tope de venta de suelo a firmas del exterior, sumado a las dudas de legisladores que no garantizaban el número en el recinto.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, explicó los motivos que precipitaron el acuerdo parlamentario: «Se tomó la decisión porque había algunas dudas y el capítulo finalmente se pasó para más adelante, con el objetivo de generar una redacción aparte que sea más clara».

Decisión unánime y el impacto sobre la base china en Neuquén

El legislador nacional remarcó que la postura fue consensuada por la totalidad del espacio aliado para no poner en riesgo la votación del resto del paquete normativo: «La decisión del interbloque se tomó por unanimidad. Las dudas surgieron por algunos puntos que no habían sido del todo explicados».

Con la retirada de estos artículos, el marco legal argentino mantendrá sin cambios el cupo del 15% de superficie provincial para propietarios extranjeros. Sin embargo, Cervi advirtió sobre un vacío que persiste en la normativa actual respecto a la intervención de otros países:

«Al sacar este artículo, por ejemplo, se mantiene el cupo del 15% para extranjeros, pero los estados extranjeros no tienen restricciones para comprar, y eso es algo que pasa en Neuquén con la base china», graficó el senador neuquino en conversación con este medio.

En esa línea, Cervi sostuvo que la redacción original apuntaba a dar previsibilidad a las inversiones de gran escala sin descuidar el control administrativo: «La idea era dotar de seguridad a los inversores, porque en algunos casos, aunque la tierra valga poco, la titularidad es lo que garantiza una inversión. El capítulo de tierras tenía el apoyo de los gobernadores, pero se empezaron a ver algunas cuestiones y finalmente se postergó».

El «resguardo de los recursos hídricos» y las zonas de frontera

Frente a las duras críticas de bloques opositores que calificaron el texto como un intento de «extranjerización», Pablo Cervi descartó que el proyecto vulnerara la soberanía o la jurisdicción de las provincias.

«Se mantenían las restricciones como el doble conforme y las zonas de frontera continuaban resguardadas», enfatizó el referente de LLA. Asimismo, llevó tranquilidad respecto al acceso y resguardo del agua dulce en la región: «Es muy fuerte la normativa que tiene, no es que se puede hacer cualquier cosa. Y los recursos naturales iban a continuar en manos de la provincia, eso no se iba a modificar».

Sin la Ley de Tierras qué discutirá el Senado en el recinto

A pesar de haber dejado de lado la modificación, La Libertad Avanza sostendrá la convocatoria fijada para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. El texto que llegará al recinto conserva puntos neurálgicos promovidos por el ministro Federico Sturzenegger:

Agilización de desalojos: Mecanismos más veloces para la restitución de propiedades ocupadas.



Mecanismos más veloces para la restitución de propiedades ocupadas. Modificación de expropiaciones: Redefinición de plazos y condiciones para procesos expropiatorios.



Redefinición de plazos y condiciones para procesos expropiatorios. Derogación de la Ley de Fuego: Eliminación de los bloqueos comerciales por décadas sobre terrenos productivos que hayan sufrido incendios.

Con las negociaciones abiertas voto a voto para asegurar el quórum de 37 senadores, el Gobierno busca asegurar la aprobación del tronco central de la norma, dejando la discusión del suelo rural para un proyecto de ley específico.