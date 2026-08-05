Viedma crea una licencia laboral para facilitar la detección temprana del cáncer

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, pero en estadios tempranos la tasa de supervivencia supera el 90%. (Foto: archivo).

Ya rige en Viedma la ordenanza que otorga a los trabajadores municipales una licencia para que puedan realizarse estudios de detección temprana del cáncer.

La norma, recientemente publicada en el Boletín Oficial Municipal, incluye dos días anuales con goce de sueldo destinados a los chequeos médicos y establece a junio como el «Mes de la Concientización y Prevención del Cáncer«.

¿Cómo funcionará la licencia?

La ordenanza N° 9329, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Viedma durante la última sesión, incorpora al Estatuto del Agente Municipal una nueva licencia preventiva para estudios de detección temprana de cáncer.

Para acceder al beneficio, el trabajador deberá informar con al menos 72 horas de anticipación, salvo situaciones justificadas, y presentar una constancia de asistencia al estudio, sin necesidad de informar diagnósticos ni resultados.

En este sentido, la licencia no se descontará de los días libres por enfermedad ni asuntos particulares, y tampoco afectará la calificación del agente.

Pacientes oncológicos y detección temprana

Durante el tratamiento del proyecto, la concejala Natalia Macri explicó que la iniciativa surgió a partir de una resolución del Poder Judicial de Río Negro otorgando una licencia para controles de cáncer de mama.

En este sentido, se buscó ampliar la propuesta al ámbito municipal tras conocer casos de empleados locales que atravesaban enfermedades oncológicas.

Entre las prácticas alcanzadas figuran mamografías, controles urológicos y prostáticos, colonoscopías y otros estudios que indique un profesional de acuerdo con los factores de riesgo de cada paciente, favoreciendo así la detección previa a la enfermedad.

«Nos parecía importante acompañar con una política pública el tema de la salud y la prevención en el municipio», señaló Macri.

Campañas durante junio

La ordenanza también dispone que durante todo junio el Municipio desarrolle campañas informativas, que incluyan talleres, capacitaciones y charlas abiertas, en articulación con centros de salud e instituciones vinculadas a la temática.

La iniciativa fue presentada por los concejales Natalia Macri, Luciano Ruiz, Julián Algañarás y María Elena Andría, y recibió el acompañamiento unánime del cuerpo legislativo.