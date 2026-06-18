Olimpia confirmó a Tim Payne como refuerzo: podría ser rival de River y Boca en la Copa Sudamericana

Olimpia de Paraguay dio un golpe de efecto en pleno desarrollo del Mundial. Este jueves, hizo oficial el fichaje de Tim Payne como refuerzo. El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda, titular en el estreno ante Irán, se volvió tendencia en los días previos al inicio de la Copa del Mundo gracias a una campaña que llevó adelante el influencer argentino Valen Scarsini, que le permitió saltar de 4 mil a 6 millones de seguidores en Instagram.

El equipo paraguayo venía coqueteando con el fichaje que no solo consideraban valioso a nivel deportivo, por tratarse de un jugador mundialista, sino más aún a nivel estratégico comercial, para ampliar la marca del club a nivel internacional.

Olimpia anunció a Tim Payne como refuerzo para la Copa Sudamericana

“Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al club más glorioso del Paraguay. Bienvenido al Decano, Tim”, expresó Olimpia para confirmar su fichaje.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

El propio jugador también acudió a las redes sociales para confirmar la operación y expresar sus primeras sensaciones por la experiencia en la que se embarcará finalizada su participación en el Mundial.

“No fue una decisión fácil. Siete años en el Wellington Phoenix. 149 partidos. A los aficionados, a mis compañeros y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en las buenas y en las malas, gracias. Sin ustedes no estaría aquí representando a mi país en la Copa del Mundo, la máxima competición de este deporte”, comenzó diciendo.

“Siempre me he esforzado por ser el mejor futbolista posible. Ponerme a prueba en la élite del fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber deseado como profesional. El Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia increíble, una afición apasionada y ambiciones a la altura de su prestigio. Estoy deseando afrontar este reto. Estoy listo”, agregó.