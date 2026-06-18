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Suiza goleó a Bosnia por 4 a 1 y logró su primer triunfo en la Copa del Mundo

Johan Manzambi, en dos oportunidades, Rubén Vargas y Granit Xhaka los autores de los goles. Más tarde se miden Qatar y Canadá.

Redacción

Por Redacción

Por muy poco no terminó en golazo esa pirueta de Ndoyé para Suiza.

Por muy poco no terminó en golazo esa pirueta de Ndoyé para Suiza.

Se dio la lógica y el seleccionado de Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles por 4 a 1, por la segunda fecha del Grupo B, logrando así su primer triunfo en la presente Copa del Mundo 2026.

Luego del duro simbronazo ante Qatar en la primera fecha (inesperado empate), los suizos tuvieron la esperada recuperación. Ahora, con cuatro puntos, están muy cerca de lograr la clasificación a la siguiente instancia de la cita mundialista.

La paridad en el marcador se rompió recién a los 29 minutos del segundo tiempo, aunque fue siempre Suiza quien propuso y dispuso de las chances e insinuaciones más claras.

El delantero Johan Manzambi, jugador de la Bundesliga alemana, la inició y terminó de la mejor forma. Con una tremenda volea en el área, el delantero abrió el marcador y le dio el 1-0 a los suizos.

Ya con un hombre de más (fue expulsado Tarik Muharemović por falta a Embolo en el borde del área), los helvéticos aprovecharon y fueron por todo.

El segundo tanto llegaría a los 83 minutos de partido, con una gran jugada (la tocaron prácticamente todos) que terminó en un certero remate al palo izquierdo de Ruben Vargas, otro de los puntos altos del partido.

A los 90′ del encuentro, Vargas desbordó, tocó atrás para Manzambi y a cobrar: 3 a 0 y trámite prácticamente liquidado.

Dos minutos después llegó la reacción de Bosnia, con un gol para la estadística. Centro desde la derecha, rechazo del arquero suizo Kobel y tremendo remate de Ermin Mahmić (ingresó de suplente) desde afuera del área.

Hubo una más y fue para Suiza. A los 50′, Memic derribó a Sow en el área y el penal fue convertido por Xhaka, el termómetro del equipo helvético.

Con esta victoria, Suiza es el único líder del Grupo B. Más tarde, desde las 19, se completará la segunda fecha con el duelo entre Qatar y Canadá.


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Se dio la lógica y el seleccionado de Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles por 4 a 1, por la segunda fecha del Grupo B, logrando así su primer triunfo en la presente Copa del Mundo 2026.

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