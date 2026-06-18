Suiza goleó a Bosnia por 4 a 1 y logró su primer triunfo en la Copa del Mundo

Por muy poco no terminó en golazo esa pirueta de Ndoyé para Suiza.

Se dio la lógica y el seleccionado de Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles por 4 a 1, por la segunda fecha del Grupo B, logrando así su primer triunfo en la presente Copa del Mundo 2026.

Luego del duro simbronazo ante Qatar en la primera fecha (inesperado empate), los suizos tuvieron la esperada recuperación. Ahora, con cuatro puntos, están muy cerca de lograr la clasificación a la siguiente instancia de la cita mundialista.

¡VOLEA Y A FESTEJAR! Qué bien que le pegó Manzambi para anotar el 1-0 de Suiza vs. Bosnia en la Copa del Mundo. ¡Golazo!



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La paridad en el marcador se rompió recién a los 29 minutos del segundo tiempo, aunque fue siempre Suiza quien propuso y dispuso de las chances e insinuaciones más claras.

El delantero Johan Manzambi, jugador de la Bundesliga alemana, la inició y terminó de la mejor forma. Con una tremenda volea en el área, el delantero abrió el marcador y le dio el 1-0 a los suizos.

¡UN RELOJITO! TODOS participaron del golazo colectivo de Vargas para el 2-0 de Suiza vs. Bosnia en la Copa del Mundo.



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Ya con un hombre de más (fue expulsado Tarik Muharemović por falta a Embolo en el borde del área), los helvéticos aprovecharon y fueron por todo.

El segundo tanto llegaría a los 83 minutos de partido, con una gran jugada (la tocaron prácticamente todos) que terminó en un certero remate al palo izquierdo de Ruben Vargas, otro de los puntos altos del partido.

¡¡ELLOS ENTRARON PARA ESTO!! Asistencia de Vargas, autor del segundo gol, y definición de Manzambi para anotar su doblete en el 3-0 de Suiza ante Bosnia



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A los 90′ del encuentro, Vargas desbordó, tocó atrás para Manzambi y a cobrar: 3 a 0 y trámite prácticamente liquidado.

Dos minutos después llegó la reacción de Bosnia, con un gol para la estadística. Centro desde la derecha, rechazo del arquero suizo Kobel y tremendo remate de Ermin Mahmić (ingresó de suplente) desde afuera del área.

Lo pidió Mariano y llegó… El del honor para Bosnia fue un GOLAZO. ¡3-1 Suiza vs. Bosnia en un final de locos!



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Hubo una más y fue para Suiza. A los 50′, Memic derribó a Sow en el área y el penal fue convertido por Xhaka, el termómetro del equipo helvético.

Con esta victoria, Suiza es el único líder del Grupo B. Más tarde, desde las 19, se completará la segunda fecha con el duelo entre Qatar y Canadá.