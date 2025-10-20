¡Orgullosos!: la tremenda banca de Scaloni y Messi a la Selección Argentina Sub 20

La Selección Argentina no pudo coronar en el Mundial Sub 20 de Chile y perdió en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago ante Marruecos por 2-0, pero rápidamente los chicos de Diego Placente tuvieron un fuerte respaldo de los referentes de la Mayor. Ni más ni menos que de los Lioneles, Scaloni y Messi.

Horas después de este encuentro, Scaloni publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram, en la que felicitó a los dirigidos por Placente por el buen trabajo que realizaron a lo largo del certamen. Además de destacar la labor de los futbolistas, también felicitó al entrenador y su cuerpo técnico, ya que con este grupo también alcanzó la semifinal del Mundial Sub 17 en 2023. Por último, le dejó unas palabras a Bernardo Romeo, el director de las Selecciones Juveniles.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina!”, fueron las palabras del DT.

Messi: “¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!!“

Consumada la caída ante Marruecos, en su cuenta de Instagram y con una imagen del escudo de la AFA de fondo, Lionel Messi escribió: “¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!!“. El capitán de la Mayor siguió muy de cerca el andar del equipo en el Mundial e incluso tuvo gestos individuales con Mateo Silvetti, compañero en Inter Miami, pero además ligados al mundo Newell’s.

Con un claro mensaje de apoyo, el posteo de Messi continuó: “Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”.