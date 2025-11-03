Oscar Ibargüen se quedó con la victoria en la jornada más triste del Rally Regional

Oscar Ibarguen, navegado por Cristian Fernández Pizarro, se quedó con el primer Rally Ciudad de Chichinales-Portal del Valle. La prueba correspondió a la séptima fecha del certamen regional de rally y en la general, lo escoltaron Raúl Martínez y Mauro Rocca. Dolor por el deceso de Miguel Debasa, mientras observaba la primera prueba especial de la segunda etapa.

Con un tiempo de 51m34s4, Ibarguen (Renault Sandero de la A7) aventajó por 14s a Raúl Martínez (Ford Fiesta de la A6) y por 30s5 a Mauro Rocca (VW Gol de la A8). Detrás de ellos arribaron Esequiel Klein, Jorge Escalante, Claudio Simonelli, Federico Fernández, Octavio Fernández, Claudio Bustos y Lucas Poli.

En la A7, Ibarguen le sacó 2m40s1 a Claudio Simonelli. Muy lejos, finalizó tercero Ramón Astorga. El piloto del Renault Sandero dominó de principio a fin y no tuvo problemas para quedarse con tercera victoria de la temporada. Ya había ganado en Cipolletti y Luis Beltrán.

Ibargüen se quedó con la general en Chichinales. (Omar de los Santos)

Rauly Martínez volvió a la victoria en la A6

El reginense Rauly Martínez volvió al triunfo en la A6. De esta manera, cortó la racha de tres triunfos consecutivos de Esequiel Klein y retomó el liderato del certamen, a falta de una fecha. Tras el dominio de Klein en la primera especial, Martínez tomó la punta en el segundo tramo y no la soltó hasta el final. Finalmente, la diferencia fue de 18s1. Tercero quedó Jorge Escalante. Fue el cuarto triunfo de Martínez en el año, ya que en el inicio de la temporada ganó las tres primeras carreras.

Otro que retomó la senda triunfal fue Mauro Rocca, el único que finalizó la prueba en la A8, tras los abandonos de Damián Vasiluk y Damián De Grossi. Rocca también había ganado las tres primeras del año.

Fernández triunfó en la RC5, la categoria de Debasa

Por su parte, en la RC5, Federico Fernández debutó y ganó con el Peugeot 208 que le adquirió a Juan Lovagnini. Tras protagonizar una gran lucha con Mauro Debasa y Darío Vázquez, aprovechó el abandono de ambos para volver a ganar una prueba en el rally regional. Este año ya había ganado las dos primeras carreras de la N2, con un Ford Ka. Mauro Debasa venía dominando la prueba pero abandonó tras la primera prueba especial del domingo, por la descompensación y posterior fallecimiento de su padre Miguel, que lo estaba acompañando en la carrera. Detrás de Fernández llegaron Lucas Poli y Hernán Fiore.

Federico Fernández marcó la diferencia en el RC5. (Fredi Bajlión, Locos x el Rally)

No fue la única alegría para los Fernández, ya que Octavio terminó ganando en la N2. Si bien Claudio Bustos lideró la carrera entre las pruebas 4 y 6, el menor de los hermanos retomó la punta sobre el final y ganó por cuarta ocasión en el 2025. Finalmente Bustos, que había ganado la primera etapa, quedó a 7s2. Tercero fue Manuel Pitu Becerra.

Vega y Zambón, en las terminadas en 1

Emilio Vega no falló y celebró en la N1. Vega dominó desde el inicio y se impuso por 1m00s3 sobre su escolta, Ángel Fernández. Para Vega también fue la cuarta celebración de la temporada. Ariel Ramos abandonó el sábado, pero se reenganchó y ganó la segunda etapa.

Por último, en la A1, la batalla entre Alejandro Zambón y Erick Regliner se decantó por el primero. Regliner volcó en la segunda prueba del sábado y desde allí fue todo de Zambón, que le ganó por más de un minuto a Fabricio Damico. Tercero llegó Rubén Martínez. Zambón llegó con apenas una unidad de ventaja sobre Regliner en el campeonato y ahora va por la consagración en la última fecha, en San Carlos de Bariloche, que se desarrollará entre el 5 y 7 de diciembre.