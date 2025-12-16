Pacífico se despertó en la segunda mitad, venció a Pérfora y manda en la final del PreFederal de básquet

Pacífico superó a Pérfora por 78-68 y se adelantó en la polémica final del torneo PreFederal de básquet. El Decano mostró su mejor versión después del descanso, manda 2-1 y quedó a un partido del título en la competencia regional. Con goleo parejo y buen aporte del banco, el equipo de Maxi Rubio dio un paso clave y si el viernes gana en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, será campeón.

En un Viejo Ramírez a pleno, con un puñado de hinchas visitantes, el Verde sorprendió con un 7-0 en el arranque y se mostró dispuesto a dar el golpe. Sin embargo, el local ajustó las marcas, encontró gol y todo se emparejó. La visita se quedó con el primer cuarto por 19-14 y los pronósticos fueron de punto muy parejo.

Pacífico se puso definitivamente en partido durante el segundo parcial, pudo pasar al frente y ahí el juego fue cambiante. Pérfora la bancó con Luca Chiapella como líder, pero el dueño de casa mostró sus variantes y encontró gol. Así las cosas, marcharon a vestuarios con un reñido 35-36.

Dos bombas acomodaron a Pacífico

De vuelta en cancha, el Decano fue letal. Dos triples al hilo lo acomodaron (uno de Lucas Romera y otro de Gustavo Maranguello) y a partir de ahí, tomó las riendas del partido. Alcanzó una luz de dos dígitos y aunque el Verde se las ingenió para estar siempre cerca, el 58-51 con el que finalizó el tercero empezó a sentenciar la historia.

En los últimos 10, el local se dedicó a mantener la distancia, aseguró el triunfo, quedó match point y el viernes buscará la coronación ante el campeón vigente, en un partido que será a puertas cerradas por la sanción impuesta al club de Plaza Huincul.

La síntesis

Pacífico (78): Lucas Romera 14, Matías Stanic 13, Gustavo Maranguello 9, Sebastián Godoy 11, David Veliz 14 (FI), Alex Soria 2, Giuliano Sasso 12, Jerónimo Diomedi 3. DT: Maximiliano Rubio

Pérfora (68): Santiago Candia 7, Julián Ruíz 7, Luca Chiapella 17, Nahuel Vicentín 10, Jeremías Fernández 13 (FI), Ignacio Claris 4, Augusto Rossi 10. DT: Fernando Claris

Parciales: 14-19, 35-36 y 58-51

Cancha: Viejo Ramírez, Neuquén