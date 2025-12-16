Depo Viedma le ganó un partido duro a Ciclista y equilibró su récord en la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma venció a Ciclista Juninense por 85-81 en un duelo intenso y muy disputado, correspondiente a la duodécima fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina 2025. Con este triunfo, el conjunto rionegrino alcanzó su sexta victoria de la temporada y continúa escalando posiciones en la tabla. Con registro de 6-6 se acomodó en la zona media de las posiciones y cierra el año con un buen rendimiento.

Fue una victoria muy trabajada para Viedma, en un encuentro cortado y friccionado desde el inicio. Ciclista salió mejor parado y logró imponer su juego colectivo, aprovechando las imprecisiones del local, que se mostró desordenado y cometió varios errores. Así, la visita cerró el primer cuarto al frente por 19-12.

En el segundo período llegó la reacción del conjunto rionegrino. Viedma comenzó a manejar mejor la pelota y, con un buen juego colectivo, logró dar vuelta el desarrollo del partido, pese a algunas pérdidas. Ciclista, por su parte, bajó su intensidad defensiva, lo que fue aprovechado por el local, que se fue al descanso con una ventaja de 43-31, tras un contundente parcial de 31-12.

Paridad y final abierto

Luego del entretiempo, el equipo de Junín salió decidido a descontar. Con pases dinámicos y una buena rotación de balón, Ciclista encontró jugadas colectivas que le permitieron achicar la diferencia ante un Deportivo Viedma al que le costó reencontrarse con su ritmo. El tercer cuarto finalizó 65-59 para el local, con un parcial favorable a la visita de 28-22.

En el tramo final, el juego se volvió aún más lento y trabajado, con ambos equipos cortando las ofensivas del rival a fuerza de faltas. Ciclista luchó hasta la última pelota, pero Deportivo Viedma supo cerrar el partido y se quedó con un valioso triunfo por 85 a 81, pese al parcial adverso de 22-20.

Luciano Cáceres, con 22 puntos, fue el estelar de la noche y además hubo otra gran poducción del U21 Joaquín Petre, quien llegó a los 16. Nicolás Paletta, con 13, y Amen Cheeseman, con 12, completaron el cuarteto goleador. En la visita sobresalieron el experimentado Damian Tintorelli (21) y Valentín Costa (20).

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino deberán esperar por su último compromiso del año, que será ante Provincial el domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias.