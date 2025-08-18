Papelón: Alpine, con Colapinto, puede terminar como el peor equipo de la historia de la F1

Gasly sumó los 20 puntos del equipo en la temporada, pero Alpine necesita los de Colapinto para salir del fondo. (Archivo)

Terminar último en el campeonato de Fórmula 1 supone una pérdida crucial de dinero en premios y Alpine corre ese riesgo en la actual temporada. La escudería con base en Enstone suma 20 puntos luego de 14 grandes premios y está claro que deberá revertir la imagen si quiere evitar un papleón, de la mano de sus pilotos titulares, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El sistema de puntuación ha evolucionado a lo largo de los años, pero los 20 puntos de Alpine equivalen aproximadamente a los ocho que logró Toro Rosso en 2009, aunque aquello fue en un campeonato de 17 carreras.

En aquel entonces, las unidades de Toro Rosso provinieron únicamente de posiciones bajas dentro del top 8 conseguidas por Sébastien Bourdais y Sébastien Buemi, pero con el sistema actual el equipo habría sumado 29 puntos ese año.

La comparativa con Toro Rosso 2009 no favorece a Alpine

Otro dato interesante es el rendimiento en clasificación: Toro Rosso logró pasar de la Q1 en 14 de 34 oportunidades. Alpine, en cambio, lleva 18 de 34 contando las sprints, o 16 de 28 si solo se consideran las sesiones clasificatorias habituales.

La situación de Alpine también es distinta porque su segundo coche no ha logrado terminar aún en zona de puntos, primero con Jack Doohan y luego Colapinto. Esto significa que Gasly ha sumado él solo los 20 puntos del equipo, con un mejor resultado de sexto en Silverstone. Sin embargo, evitar el último puesto será difícil, ya que Haas le lleva actualmente 15 puntos de ventaja.

Haas, el rival que está lejos pero se puede alcanzar

Haas tiene el segundo mayor registro, con 12 puntos en la temporada 2023 de 22 carreras: nueve de Nico Hülkenberg y tres de Kevin Magnussen, incluyendo un séptimo lugar del alemán en Melbourne. En términos de clasificación, eso se tradujo en 34 de 56 sesiones dentro del top 15 (27 de 44 sin contar sprints).

Haas, adelante de Alpine, una imagen que se replicó durante todo el año. (Archivo)

Haas tuvo momentos destacados ese año como la clasificación de Hülkenberg en segunda posición en Canadá y cuarta en la sprint de Austria, superando el mejor resultado de Gasly este año (quinto en Bahréin) y también el sexto de Buemi con Toro Rosso en el GP de Brasil 2009. Así y todo es el único rival que el team francés puede aspirar a alcanzar.

Los autos de Haas llegaron a la Q3 nada menos que 14 veces en 2023, pero les costó transformar eso en resultados el domingo. Un ejemplo claro fue cuando Hülkenberg pasó de segundo a séptimo en las primeras vueltas del GP de Canadá antes de que un safety car inoportuno arruinara sus opciones de puntuar.

El recuerdo de Minardi en 2005

Otro fuerte candidato a «mejor peor temporada» sería Minardi en 2005, al menos sobre el papel. Ese año el equipo sumó siete puntos, más que los cinco que había conseguido en los diez años anteriores, gracias a un quinto y un sexto lugar en el infame GP de Estados Unidos con solo seis coches en pista.

Sin embargo, la escudería italiana fue un verdadero equipo de fondo de tabla esa temporada, como lo demuestran sus mejores resultados de clasificación: 13º con Patrick Friesacher en Mónaco y Christijan Albers en Japón. En carrera, dejando de lado Indianápolis, lo más alto fue un 12º puesto de Friesacher en Baréin y de Albers en Bélgica.

En total, ha habido 13 casos en la historia de la F1 en los que un equipo último ha conseguido puntos, repartidos en nueve escuderías diferentes. La primera vez fue Arrows en 2002, con dos puntos gracias a Heinz-Harald Frentzen y un par de sextos lugares.

Otros equipos que han estado en esa lista son Minardi (2004, 2005), Spyker (2007), Toro Rosso (2009), Manor (2016), Sauber (2017 y 2024), Williams (2018, 2019, 2022), Haas (2023) y actualmente Alpine, que tendrá que cambiar su imagen de manera radical, con Colapinto en sus filas.