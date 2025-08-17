Franco Colapinto no suelta el volante: el inesperado vehículo que manejó en sus vacaciones

Franco Colapinto disfrutas sus vacaciones mientras está a la espera de volver a la Fórmula 1, que tendrá acción el último fin de semana de agosto, con el Gran Premio de Países Bajos. El argentino no suelta el volante y fue visto arriba de un particular vehículo.

El oriundo de Pilar no estuvo arriba de un auto, sino que en esta ocasión manejó una ¡moto de agua!

Colapinto compartió en sus redes sociales un video en el que se lo ve acelerando a fondo en una moto de agua en España. El argentino está disfrutando sus últimos días de vacaciones antes de volver a la actividad.

mira como te pilotea esa moto de agua, no words just franco colapinto pic.twitter.com/XuWroJHgOy — nella⁴³ (@nextofranco) August 17, 2025

El parate de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En este receso, las escuderías deben frenar los proyectos en los talles, además de las simulaciones digitales y las pruebas aerodinámicas. Esta medida establece además que se restringen las charlas entre empleados, ya sea en persona, por teléfono o por mail, bajo pena de sanción.

Por lo que, más allá del mal rendimiento de Alpine en la temporada, el joven de Pilar no puede trabajar en la escudería. Lejos de la pista, Colapinto comenzó sus vacaciones jugando al pádel con Fernando Belasteguín y Bizarrap en Barcelona, antes de subirse a la moto de agua. Este receso se conoce como el “apagón de verano” y durará hasta el 25 de agosto, pocos días antes de la cita en Zandvoort.