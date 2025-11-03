Paredes y Acuña, convocados a la fecha FIFA: ¿cómo afecta a Boca y River?

Lionel Scaloni decidió convocar a Leandro Paredes y Marcos Acuña para la próxima fecha FIFA, en la que la Selección Argentina visitará Luanda, capital de Angola, para disputar un amistoso ante dicho país. La idea original de la AFA era jugar dos encuentros en esta ventana, pero finalmente no se consiguió rival para un segundo partido.

Además de Paredes y Acuña, es muy probable que Scaloni vuelva a citar a Lautaro Rivero, el defensor que ya sumó minutos frente a Puerto Rico en el último amistoso. Los tres futbolistas viajarían a Europa inmediatamente después del Superclásico, programado para el domingo 9 de noviembre.

Este amistoso contra Angola se disputará en la antesala de la última fecha del Torneo Clausura y, como sucedió en octubre, el campeonato no se detendrá. Al tratarse de un compromiso de baja exigencia, se esperaba que Scaloni prescindiera de los jugadores del fútbol local, ya que muchos equipos se juegan la clasificación a los playoffs y a las copas internacionales.

De todas maneras, la idea del cuerpo técnico es que los futbolistas que militan en el medio local regresen al país apenas finalice el encuentro ante Angola, de modo que puedan estar disponibles para sus clubes.

River visitará a Vélez el domingo 16, por la última fecha del Clausura. Boca, por su parte, recibirá a Tigre ese mismo día.