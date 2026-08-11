¿Pasa de Racing a Independiente? García Basso quedó libre en la Academia y el Rojo aceleró por él

La novela de Agustín García Basso en Racing llegó a su fin. El marcador central de 34 años no logró llegar a un acuerdo con la dirigencia encabezada por Diego Milito para renovar su contrato y, después de varios meses en los que buscó forzar su salida, este lunes rescindió su vínculo con la Academia.

García Basso llegó a Racing en 2024 y tuvo un papel destacado durante su estadía en el club. Fue una pieza importante en la Copa Sudamericana obtenida en aquel año e incluso, en 2025, utilizó la cinta de capitán en algunos encuentros, aunque la situación contractual terminó condicionando su paso por Avellaneda.

A principio de año estuvo cerca de continuar su carrera en San Lorenzo y, más recientemente, tenía negociaciones avanzadas con Newell’s, pero el acuerdo con la Lepra no se concretó y las conversaciones se estancaron en las últimas horas.

Su salida se produce en medio de la búsqueda de un nuevo defensor por parte de Racing, luego de la dura lesión de Marco Di Cesare. Sin embargo, García Basso podría continuar su carrera en Avellaneda y nada menos que en el clásico rival: Independiente posó sus ojos en el experimentado zaguero y avanza por él, aunque espera el visto bueno de su entrenador Gustavo Quinteros.

En los últimos partidos, quien ocupó la posición de segundo marcador central por izquierda en el Rojo fue Kevin Lomónaco, pero el defensor está cerca de ser transferido al exterior y la dirigencia ya busca alternativas para reemplazarlo. En ese contexto, el nombre de García Basso aparece como una posibilidad para reforzar la defensa.

Además, Independiente cuenta con un cupo disponible para incorporar por la lesión de Jonathan De Irastorza, lateral izquierdo de 21 años y habitual suplente de Facundo Zabala. El juvenil sufrió la rotura de los ligamentos cruzados al trabársele la rodilla durante el entrenamiento del lunes, por lo que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros podría utilizar ese cupo para sumar a quien hasta hace pocos días era jugador de Racing.